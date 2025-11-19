網紅拍片「假雄女」改造「壞女孩」惹議 校友黃捷不滿發聲了！

高雄某服飾店業者近日拍攝1支影片，稱要把1名穿著高雄女中制服的女子改造成「壞壞的女生」，引發爭議，民進黨立委黃捷認為，穿著雄女制服假冒雄女學生的行為非常不妥。（黃捷提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄某服飾店業者近日拍攝1支影片，稱要把1名穿著高雄女中制服的女子改造成「壞壞的女生」，引發爭議，讓不少雄女學生、校友直呼不舒服。雄女校友、民進黨立委黃捷認為，穿著雄女制服假冒雄女學生的行為非常不妥，且大家不應該把特定標籤貼在雄女身上。

針對網紅冒用雄女制服拍攝「改造片」，引發不少爭議，黃捷表示，網路上有1支改造素人的影片，裡面有位穿著雄女制服的女生，接受了這個挑戰，說要把「乖乖牌」改造成「壞女孩」，這其實讓很多雄女在校生跟雄女的校友認為非常不妥當。

黃捷指出，雄女校方得知相關訊息後，有執行相關的法律程序，大家認為非常不妥的原因是，有網友踢爆這位穿著雄女制服的女生，其實根本就不是雄女畢業生，也不是雄女的在校生，這樣假冒雄女學生的身分，會讓大家覺得在欺騙大眾。

此外，黃捷強調，其實雄女的校園一直主張多元自由開放，大家可以有自己喜歡的樣貌，並不會拘束在一定的形象裡面，所以不希望把特定的標籤貼在雄女的身上。

