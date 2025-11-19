網紅拍「雄女乖乖牌變壞女生」遭校方提告 警：已到案函送

高雄一名男網紅在社群平台發布「乖乖牌變壞女生」的改造影片，找來模特兒穿著高雄女中制服拍攝，引發該校師生不滿。對此，高雄女中校方認為影片內容損及校譽，已向警方提告，警方也通知該名26歲吳男到案說明。

高雄女中已依違反商標法對吳男提告。（圖／翻攝自Google maps）

該名男網紅擁有4.4萬名粉絲，是一名服飾店老闆，他拍攝這支爭議影片以「改造雄女學生，你們給幾分！？」為主題，拍攝地點選在高雄女中校園外。影片中，模特兒穿著繡有「雄女」字樣的制服亮相，服飾店老闆表示要將「乖乖牌女生」改造成「壞女生」。當中模特兒還提到：「壞壞的男生會喜歡壞壞的女生嗎？我有個夢想，想交一個89男朋友」。隨後老闆帶女模特兒到店裡，為她挑選一套性感風格的服飾進行改造。

影片曝光後，引發大批網友批評。許多人指出影片情節與真實校園文化完全不符，質疑「制服沒有學號」、「小包包根本裝不了書」、「放學後的校園不是長這樣」。有網友留言表示：「身為雄女學生，看到這樣的廣告內容是感到不舒服的，使用校名搭配刻板化及貶低的設定，會讓人有被物化與被誤導的感受」。

面對批評，該服飾店老闆在社群平台回應，強調這支作品的核心在於「角色反差的創意」，並沒有意圖貶低任何學校或學生。他表示：「我理解你對校譽的重視，也尊重每位學生對自身文化的感受。後續在拍攝時，我們也會更謹慎處理制服與校名的呈現，避免造成不必要的誤解。創作本身並沒有踩踏或博眼球的本意，但我仍感謝你們願意提出意見，讓我們能從不同角度檢視內容。」

對此，高雄女中校長鄭文儀回應表示，影片中女子並非雄女學生，一看就知道不是。校方認為，這支爭議影片未經雄女師生同意，即冒用雄女名義拍攝，且影片內容損及雄女聲譽，已造成師生深感不適，因此已於第一時間循各管道澄清、完成校安通報並至警局報案。

校方也強調，學校校徽、書包、制服、校名均有註冊商標，如有引用須經學校同意始得使用。該影片已全然背離學校教育活動現況且有違反性別平等教育意涵，請外界切勿再行轉傳。

新興分局自強所所長馬百駿證實，雄女代表人已至派出所提告，稱在網路上發現某網友穿著制服扮該校學生拍攝影片，認為內容涉及冒用學生身分，已提出違反商標法告訴。警方依規定受理，並通知拍攝影片當事人26歲吳姓男子到案說明，全案訊後已函請高雄地檢署偵辦。

