網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配

粿粿捲入感情風波。（圖／記者鄭孟晃攝影）

范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。而對此記者詢問粿粿，目前尚未回應，也無法確定消息來源真假。

玉米泉哥接著提到第三件事，粿粿婚前收入並不高，是婚後公開CP才接到一堆業配真的開始賺錢，且當時還住在公婆家，「吃公婆的、住公婆的、用公婆的。公婆家甚至還有請幫傭，她不用做任何家事。但結果是什麼？每天半夜人不在家。請問哪個公婆受得了？真正的問題不是錢，是態度。」玉米泉哥稱，粿粿之後因為業配變多才搬出去買房，開始覺得「自己是個咖」。他更稱握有粿粿和王子的大尺度照片，並發出不自殺聲明。

玉米泉哥還爆出，粿粿與范姜共同創立工作室後，原本承諾負責薪資與帳務，卻遭控「帳有記、錢沒給」，導致范姜多筆通告費與薪水「不翼而飛」。此外，他更稱手中握有粿粿與王子的大尺度照片，還發出「不自殺聲明」，引發外界震撼。

粿粿外遇王子形象大毀。（圖／翻攝自粿粿IG）

