網紅探店一夜成名！老闆累到不能唱卡拉OK 狂勸「肉不是新鮮的」別來吃

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老闆「累到腰痛」癱在地板，崩潰大哭「錢賺得不划算」。圖／翻攝自抖音

「不是新鮮殺的，不好吃的！」中國廣東省順德區冰凍雞店「莫氏雞煲」老闆大喊，日前一名擁有近2千萬粉絲追蹤的網紅劉雨鑫日前前往拍攝探店影片，而影片曝光，隨即吸引百萬次點讚，高達60萬次分享；老闆表示，在爆紅之前，每天早上還能散步，下班可以去唱歌，現在爆紅了以後，累到腰痛，崩潰大哭「錢賺得不划算」。

根據《香港01》報導，劉雨鑫在影片中介紹「莫氏雞煲」，大讚冰凍雞奶香十足、皮脆肉滑，加上老闆自釀的藥酒，立刻吸引饕客上門；不過店家爆紅了以後，老闆卻對於生意如此興旺感到痛苦。

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老闆表示，在爆紅之前，早上可以先散步，自在悠閒，而一天約服務10桌客人，下班後能去唱卡拉OK，現在則因源源不絕的客人累到腰痛，動彈不得，無奈「這種錢賺得不划算」。

老闆為了勸退客人，稱肉不是新鮮的，要大家別來吃。圖／翻攝自抖音

而為了「勸退」客人，老闆在網紅拍片時稱手裡拿的冰凍雞「不是新鮮殺的，不好吃」，要大家別來吃了，當客人問及是否還會招募員工，老闆直言「不招人了，準備倒閉了」；不僅如此，網友發現，老闆為了阻止客人前往，請家人幫忙創立帳號，在社群上發布負面評論。

客人絡繹不絕，網友發現老闆要家人故意在社群留負評。圖／翻攝自抖音

面對老闆的勸阻與激烈反應，反而引起網友好奇心，一名網友在社群分享，光是店家營業至中午，等待用餐人數就排到3百多號，預估至少得等上2小時才能入座品嘗；見客人支持度，也令老闆娘感嘆，竟有客人為了朝聖，早上6點就來排隊，直呼「恐怖！」



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