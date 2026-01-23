網紅接神秘電話後失聯！兩日後「臉凹下、褲子褪」死於林中 2男涉重嫌

高廷索哈維被發現陳屍於泰國湄索一處偏僻草叢，警方研判為遭搶劫後殺害。（圖／翻攝自khaosod）

國達府湄索縣近日發生一起震驚社群的命案。年僅25歲、擁有超過80萬TikTok粉絲的緬甸籍LGBTQ網紅「高廷索哈維」（โก ติน ซอ ฮะเว），於1月18日深夜離奇失聯，直到20日才被發現陳屍在湄索區一處偏遠草叢。警方初步研判為遭熟人設局，行搶後殺害並棄屍。

根據《Khaosod》與多家泰國媒體報導，命案現場位於村落邊緣的密林草叢中，屍體倒臥在一棵大樹下，面部朝下，穿著黃色T恤與黑色外套，下身長褲與內褲被脫至膝部，皮帶扣已解開。死者臉部明顯凹陷，疑似遭硬物猛擊致死。現場遺留一根染有血跡的木棍，疑為兇器，並發現酒瓶、化妝品、銀行存摺、保險套等個人物品，然而其金項鍊、戒指、手鐲與iPhone手機均失蹤。

警方初步調查顯示，死者於失聯當晚曾接獲一通社群軟體來電，對方疑為其熟識或曖昧對象。死者接聽後即匆促離開住處，從此音訊全無。當局懷疑兇嫌事前早已設計圈套，利用死者的信任，引誘至無監視器的偏僻地點後實施搶劫並行兇，過程具有預謀性。

目前警方鎖定兩名涉有重嫌的男子，並根據死者手機內部對話與聯繫紀錄進行分析，持續追查涉案對象身份與動機。由於案發地點隱蔽，周邊無目擊者與監視影像，警方已擴大調閱周邊可疑動線以掌握線索。

死者遺體在完成法醫檢驗後，已由家屬領回，安置於湄索市區寺廟舉行法會。親友為讓死者「體面離去」，特地為其換上生前最愛的服裝與妝容，並於雙手放置紅玫瑰花。遺體預計於1月24日在當地火化，家屬與友人沉痛送別這位年輕網紅。

緬甸籍TikTok網紅高廷索哈維生前擁有超過80萬粉絲，是LGBTQ社群知名創作者。（圖／翻攝自X，@Thairath_News）

