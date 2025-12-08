網紅推上海醫美釀禍？女花12萬術後「眼下腫脹」求救台醫

網紅推薦上海眼部醫美手術，術後卻出現肉芽腫！A小姐在網紅介紹下赴上海做近12萬元手術，術後眼下腫脹，台灣醫師診斷為「術後異物引起肉芽腫」。該網紅擁有42.7萬粉絲，被控推銷過於草率，手術時間不足5分鐘。衛福部醫事司表示，在社群媒體宣傳境外醫美已觸法，最重可處25萬元罰鍰。律師也指出拍片行銷境外醫美恐涉及不實宣傳，醫師建議，在台灣進行醫美手術相對更安全。

患者指控擁有超過40萬粉絲的網紅，推薦到上海醫美，術後出問題了卻卸責。（圖／當事人提供）

這起醫美糾紛源於A小姐透過一名在Instagram擁有42.7萬粉絲的網紅介紹，前往上海進行眼部醫美手術。A小姐表示，她原本只想做開眼頭與雙眼皮手術，但不斷被推銷額外項目，最終醫師面診時間不到5分鐘，術後還出現問題，甚至收費高達近12萬元。

病患指控，眼下縫的針超過10針。（圖／當事人提供）

還原整個過程，術後6月1日，A小姐發現眼睛下至區域腫起來，但對方卻聲稱這與她2年前施打玻尿酸有關。A小姐服用抗生素兩週後症狀未見好轉，被安排再回上海複診，卻找不到醫師，最後只能回台就醫。7月13日，台灣醫師確診她的症狀為術後異物引起的肉芽腫。

台灣醫美醫師坦言，通常會稱仲介是小蜜蜂，這在業界也不是秘密。（圖／TVBS） 圖說

對此，該網紅提出反駁，質疑如果是手術問題，為何只有下至區域出現問題，並強調「如果是感染的話，它炎症的症狀都要有，她現在沒有，她只是腫」，同時秀出詢問醫師的影片作為佐證。然而A小姐仍不滿對方態度，表示對方要求簽署協議條款才願意支付手術清創費用。

非當事醫美醫師王祥亞解釋，所謂「小蜜蜂」在醫美界是指拉人至海外做醫美並抽取高額佣金的中間人，抽成比例通常高達一半以上。他表示：「他們標榜可能是當地的教授或是大師來做，可是實際上操刀的是非常年輕、沒有經驗的醫師。」此外，如果發生感染需要轉院或後送至大型醫院，醫療費用可能會大幅增加。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，非醫療機構不能做醫療廣告，違者將處以5萬至25萬元罰鍰。律師劉宇庭則表示，拍片行銷境外醫美的行為可能涉及醫療法第61條不正當招攬以及同法第86條不實宣傳的情形。由於手術是在國外進行，若要提起醫美訴訟需要跨國進行，難度較高，因此在台灣進行醫美手術相對更為安全。

