網紅揭中情報單位以中間人拉攏 學者：大外宣為擾亂台灣民心

中國網紅「說真話的徐某人」在影片中說：「咱們就來更新一下，大罷免之後台海局勢的可能性走向。」

經常拍影片分析國際軍情與台海情勢，他是海外中國網紅「說真話的徐某人」，而徐某人近期公布一段疑似中國情報單位中間人試圖招募他的對話錄音，要求他散佈網路輿論、批評台灣軍事不足，藉此打擊台灣。

影片中疑似中國情報單位中間人說：「你只要客客觀觀地談這個，台灣現在整個這個軍事方面有不足的問題，攪亂台灣內部、對自己防禦的信心。」

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，「接觸KOL，也就是一些社群媒體的紅人，企圖透過收買的方式來傳播錯假訊息，影響台灣的民心士氣，這是中共慣用的手法，只是更為精緻了。」

學者分析，中共如今的大外宣認知戰，看中社群媒體的影響傳播力，目的就是要擾亂民心。而面對中共文攻武嚇，我國不斷強化國防量能，而向美方採購卻延宕交貨的66架「F-16V Block 70」戰機，其中首架「雙座型機」首度被捕捉到在美國進行地面測試，機身上的國徽和機號6831清晰可見。

空軍司令部參謀長李慶然12月初指出，「進到廠裡面，開始組裝的有54架了，這個進度其實是一直在趕工，那這個部分我們也跟美國政府，提出非常嚴重的關切，飛試的部分，那這個部分也提早到這個月會開始來進行。」

日前空軍就表示，持續督促廠商趕工中，12月也將進行飛行測試，2026年全數完成交運的規劃不變。另外，適逢中日關係緊繃之際，和日本首相高市早苗關係密切的自民黨代理幹事長萩生田光一，21日起率團訪台3天，預計會見賴總統；接下來日本朝野將有近30位國會議員陸續訪台。