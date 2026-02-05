網紅搭高鐵求助遭拒！ 怒嗆中年男「巨嬰」 挨轟道歉：謹慎審視言行

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

網紅泰辣近日在IG限動提到自己搭乘高鐵時放下桌板，遇上一名中年男子要求借過，但無奈手上東西太多，希望對方幫忙收桌板遭拒，於是情緒失控怒罵對方，事後還酸遇到「中年巨嬰」，引來網友痛批造成別人麻煩，根本形象崩塌。對此，泰辣也發文致歉了。

泰辣日前分享，搭乘高鐵在列車抵達桃園站時，有一名中年男人上車，自己坐在走道位，而對方則是同排靠窗位，於是自己起身把桌板上的東西拿起來，要讓給對方過，結果對方卻站著不動，然後眼神示意他把桌板扶起來。

當下他跟對方說，自己現在沒有手可以扶，麻煩對方幫忙，結果對方還是不發一語，持續等著他動作，而後方也開始湧入大批乘客。見狀，泰辣也忍不住罵對方「請問是沒有手還是沒眼睛？看不出來我兩手都拿東西沒辦法扶桌子嗎？是不會自己扶？要不要打電話叫你媽來扶？幾歲人了？」之後泰辣還附上AI生成圖還原對方模樣，稱「相由心生的討人厭，身上還有異味」、「真的好火大，好想趁他通過拿咖啡潑他，但這樣換我站不住腳，不能在這邊罵他」。

相關貼文一出，引來不少負面評論，認為泰辣造成別人的不便，還人身攻擊公審對方，形象嚴重崩塌。對此，泰辣也連發2篇文道歉，表示正反兩面的不同評價都看了，確實桌板是自己放下來，理應是自己要扶，在大多數時候他也會這麼做。

泰辣也還原當天情況，透露自己那時正在用餐時，列車停靠車站，旅客開始上下車，這時男子上車要入座靠窗位，於是他把已經拆封的食物、飲料跟手機都拿著站起身到走道，但對方毫無反應，只是用眼神看一下桌板，自己就開口表示現在沒有手扶，麻煩對方扶一下，但該乘客依然站在那邊，然後一直看自己和桌板，他當下感受很差，所以開口罵對方，與此同時後方旅客持續上車，所以自己用拿咖啡的那隻手去把桌板快速推起，並叫男子趁桌板起時通過，事後自己覺得太火大，所以發限動。

泰辣表示，自己的想法是，我們生活在一個互助共生的社會，彼此相互幫助能更流暢順利地過日子，就像看到拿很多東西的人要進電梯，會替對方按住開門鍵；自己很常坐走道位，對於讓裡面乘客進出要主動站起身、拿掉桌上的東西並收起桌板，這點理解，在有餘裕狀況下他也都這麼做，但昨天的狀況是他也需要對方的幫助，卻獲得的是冷漠的態度，所以他也放棄良好的態度，但在閱讀完大家的看法後，他也理解自己的做法和言論都有不妥之處，「很抱歉我沒能好好表達與溝通，未來會更謹慎審視自己的言行」。

不過，網友不買單，指出他放錯重點，因此泰辣又再發文表示，其實自己做錯的地方是「要求他人協助不成卻反過來指責對方」，很抱歉他沒放對重點，也謝謝點出這些盲點的大家。在這次的事件裡，自己完全站在主觀角度看事情，並做出不恰當的發言，還沾沾自喜發限動，造成許多人的感受很差，他很抱歉，對不起。

