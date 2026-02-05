網紅搭高鐵爆衝突！怒嗆鄰座「沒手沒眼睛」慘遭炎上道歉了

泰辣近日搭乘高鐵時與隔壁乘客因桌板問題到爆發衝突。（圖／翻攝自泰辣IG）





YouTuber泰辣（Tyla ）憑藉直率性格及貼近生活的影片走紅，豈料，近日他搭乘高鐵時因桌板問題與隔壁乘客爆發衝突，當場情緒失控飆罵對方「是沒有手還是沒有眼睛？」事後他將過程發上社群遭到炎上，更引發關於「高鐵桌板該誰收？」的網路論戰，他也於昨（4）日公開道歉。

回顧整起事件，泰辣近日搭乘高鐵時坐在靠近走道側的位置，並將食物及咖啡放在桌板上，此時另一名男乘客欲進入靠窗座位，泰辣便將物品拿起後起身讓位，但因雙手已無空閒便以眼神示意該名男乘客協助扶起桌板，但男乘客毫無反應，僅用眼神請泰辣收起桌板，泰辣因此當場失控，當場怒嗆怒嗆「是沒有手還是沒有眼睛？要不要叫你媽媽來幫你扶？」場面十分激烈，引發一旁乘客關注。

泰辣在社群怒轟男乘客「中年男巨嬰」。（圖／翻攝自泰辣IG）

事件發生後，泰辣在社群痛批對方「中年男巨嬰」，引發外界議論，不少網友認為他的反應過激，「你人生攻擊還想公審對方」，「造成別人的不便至少應該先道歉吧」，「說教男踢到鐵板」。面對外界批評，泰辣4日在Threads發文致歉，坦認自己言行確實有不當之處，「其實我做錯的地方是『要求他人協助不成卻反過來指責對方』」，對於自己事後「沾沾自喜發限動」，導致不少人觀感不佳，他也再次致歉，強調未來將更加謹慎審視自己的言行。



