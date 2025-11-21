網紅擅入校園違規直播遭重罰 盧秀燕：保護學童絕無退讓

台中市議會21日進行市政總質詢，市議員張廖乃綸關注中山國中19日舉辦講座時發生的直播爭議，原受邀進校的魔術師王元照未經校方同意，擅自攜帶網紅賓賓哥進入校園，並在演講期間進行直播，被質疑涉及不當言論與個資曝光，呼籲市府務必依法嚴辦。市長盧秀燕指出，兩位人士違反《兒少權法》，除個別重罰10萬與13萬元，也已要求當事人道歉並下架影片，今後不再邀請兩人參加任何活動。

張廖乃綸指出，學校原僅安排魔術表演，但王元照卻在未告知校方的情況下邀請賓賓哥同行並違規直播，不僅發表不當言論，甚至曝光學童個資，並開直播辱罵校長與老師，造成校方與家長極大困擾。她呼籲教育局加強通報與管理，確保各校在邀請講者時更為審慎，同時建議教育局及警察局加強校園安全維護。

盧秀燕表示，保護學童是市府最重要的原則，教育局與法制局於20日已到校調查，副秘書長林育鴻隨後召集相關局處研議後續處置。調查結果顯示，中山國中早在11月13日已明確通知不得直播，但19日演講時明知禁令卻仍直播，違反規定且涉違法，甚至擅取並展示感謝狀，行為不道德。

盧秀燕指出，市府確認兩人違反《兒童及少年福利與權益保障法》，決定分別處以10萬元與13萬元罰鍰，並要求相關影片下架及公開道歉，未來市府各項活動也不再邀請兩人參與，市府保護學童與校園的立場堅定，絕無退讓空間，所有該走的程序、該做的懲處，都會徹底執行。

教育局長蔣偉民補充事件時間序，校方在6月邀請王元照擔任講者。11月11日王元照詢問可否邀請嘉賓及進行直播，校方初步回應需避免拍攝學生，但13日基於保護學生立場正式回絕直播。直到19日演講當天，校方才知悉另有嘉賓進入校園。

社會局長廖靜芝則說明，王元照未經許可擅帶他人進入校園，且演講中發表涉及性別的不當言論，違反《兒少權法》第49條，依法裁罰10萬元；江建樺明知直播遭禁止，仍拍攝上傳兒少影像，將依法開罰13萬元。