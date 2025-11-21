網紅擅入校違規直播重罰 盧秀燕：絕無退讓空間

【記者陳世長台中報導】台中市議會21日進行定期會市政總質詢，市議員張廖乃綸關心魔術師王元照（可樂）19日受邀入校演講，卻擅自帶網紅江建樺（賓賓哥）到場並違規直播，呼籲市府務必依法嚴辦。對此，市長盧秀燕指出，市府保護學童絕無退讓空間，她獲知後立即派員到校關心並展開調查，已確認兩位人士違反《兒少權法》，除個別重罰10萬與13萬元，也已要求當事人道歉並下架影片，今後不再邀請兩人參加任何活動。





張廖議員指出，中山國中原僅邀請魔術師演講，但魔術師未經學校同意，竟自行邀請網紅江建樺（賓賓哥）入校並違規直播，不僅發表不當言論，甚至曝光學童個資，並開直播辱罵校長與老師，讓家長們群情激憤，希望教育局能通報各校，未來邀請講者或舉辦活動時，務必更加謹慎，同時也要求教育局與警察局近期特別加強校園安全維護。



盧市長表示，她昨日備詢時，教育局與法制局已立即赴校處理。副秘書長林育鴻更召集相關局處釐清處置，經調查確認，相關違規事實已很明確，學校於13日就已通知當事人不得直播，紀錄俱在，但19日演講時明知禁令卻仍直播，違反規定且涉違法，甚至擅取並展示感謝狀，行為不道德。



對此，市府立即做出三項處置，第一，市府今後不再邀請這兩位人士參與任何活動；第二，要求道歉及下架影片；第三，將依法開罰相關人員。市府保護學童與校園的立場堅定，絕無退讓空間，所有該走的程序、該做的懲處，都會徹底執行。



教育局長蔣偉民也還原事件時間序指出，學校6月邀請王先生擔任講座講師。王先生11月11日詢問嘉賓與直播事宜，校方初步回應若未拍攝學生則可考慮。校方基於保護學生原則，11月13日正式回絕直播，因此時間序應以最終決定為準，即學校未同意直播；另學校於19日演講當天才知悉嘉賓身份，也未頒發感謝狀。



社會局長廖靜芝也說，在校方未同意下，王先生擅自帶人進入校園，且演講過程中公開發表涉及性別的不當言論，已違反《兒少權法》第49條，將加重裁處10萬元。至於江先生「賓賓哥」，校方已明確禁止直播，他仍拍攝並上傳兒少影像，將依《兒少權法》開罰共13萬元。