網紅改造雄女影片惹議！學姊黃捷發聲了

[NOWnews今日新聞] 高雄擁有4.4萬名粉絲的服飾店吳姓網紅，找人穿上雄女制服喬裝成女高中生，拍攝「乖乖牌變壞女生」的改造影片，引起學生、校方不滿，校方也向警方報案提告，對此，身爲學姊的立委黃捷也看不下去，怒批假冒學生行爲非常不妥，別將特定標籤貼在雄女身上。

這支引發爭議的影片，是以「改造雄女學生，你們給幾分！？」作為主題。影片中，女主角先以雄女制服亮相，網紅老闆強調要把她從「乖乖牌」改造成「壞壞女生」，還詢問她是否有男友，女主角則回覆自己喜歡「89」，並同意接受改造。

隨後兩人回到服飾店，老闆替她挑選一套性感風格的服飾，女主角雖然表示喜歡新的造型，但也坦承「家人會生氣」。

影片曝光後，引發不少雄女學生以及畢業校友不滿，不少人抨擊拍攝者刻意打造性別化劇本，「乖乖女變壞女孩」的設定更被認為是在消費校譽。

對此，校方也出面回應了，校長鄭文儀回應，影片屬未經雄女師生同意就冒用雄女名義拍攝，且影片內容損及雄女聲譽，已造成師生深感不適，校方已於第一時間循各管道澄清、完成校安通報並至警局報案違反商標法。並再次重申，學校校徽、書包、制服、校名均有註冊商標，如有引用須經學校同意。

黃捷身為學姊也看不下去，他認為這個影片有兩點不妥當之處，「第一點是因為有網友踢爆，這一位穿著雄女制服的女生，其實根本就不是雄女畢業生，也不是雄女的在校生，這樣假冒雄女生的身份，會讓大家覺得你在欺騙大眾。」

黃捷緊接著指出「第二個，其實雄女的校園一直都是主張多元自由開放的，大家可以有自己喜歡的樣貌，並不會拘束在一定的形象裡面，所以不希望把特定的標籤貼在雄女的身上。」

