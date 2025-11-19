網紅改造雄女成「8＋9愛的低胸」！學姊黃捷怒了：別亂貼標籤

記者簡榮良／高雄報導

風波越演越烈！高雄一名擁有4.4萬名粉絲的26歲吳姓小網紅，「把雄女乖學生，改造成壞學生」當噱頭拍成短片，劇情設定女學生喜歡「8+9」，爽快答應接受改造，換成低胸、露腰性感裝；但被肉搜查無學生身份，是個冒牌貨，背後目的是為了賣衣服。校方硬起來，向警方報案提告，吳男回應不擔心，今（19）日被通知到案說明，函送地檢署偵辦。而身爲學姊的立委黃捷也看不下去，怒批假冒學生行爲非常不妥，別將特定標籤貼在雄女身上。

身爲學姊的立委黃捷也看不下去，怒批假冒學生行爲非常不妥，別將特定標籤貼在雄女身上。（圖／資料照）

「網路上有一支改造素人的影片，裡面有一位穿著雄女制服的女生，接受了這個挑戰，說要把乖乖牌改造成壞女孩，其實讓很多雄女在校生跟雄女的校友認為非常的不妥當」黃捷身為學姊也看不下去，首先有網友踢爆，這位穿著雄女制服的女生，是冒牌貨，既不是在校生也不是校友，讓大家覺得在欺騙大眾。

其次，雄女校園一直主張多元自由開放，大家可以有自己喜歡的樣貌，並不會拘束在一定的形象裡面，所以不希望把特定的標籤貼在雄女的身上。

網紅吳男昨（18）日深夜發限動笑喊：不擔心被告，帥哥美女們辛苦了，讓你們打這麼多字。（圖／翻攝自柏緯IG）

引發爭議的短片中，找來一名女子身穿雄女校服，蹲坐在校門口，吳姓小網紅開頭誓言要「把雄女乖學生，改造成壞學生」，女子依劇情設定回應自己有個夢想是交「8+9」男友，雙方一拍即合，轉場至服飾店，脫掉制服，換上低胸、露腰性感裝，女子嬌喊：「很滿意，但怕家人會生氣」，網紅起哄「你這樣雄中學生會很喜歡妳」，看似搞笑，背後其實是在賣衣服！

不少在學生及校友發難反彈，直言看了不舒服，使用校名搭配刻板化及貶低設定，讓人有被物化感受，更從制服沒繡學號等特徵判斷女子根本不是在校生，肉搜出女子是一名有小孩的阿姨。批評聲浪排山倒海而來：「高雄女中的學生有很多種類型，沒有一定要被貼上『乖乖女』的標籤」、「使用特定學生作為噱頭噁心」、「不道歉就收店」。

一套校服爭議，校方硬起來提告，維護校譽。（圖／資料照）

校長鄭文儀回應，影片屬未經雄女師生同意就冒用雄女名義拍攝，且影片內容損及雄女聲譽，已造成師生深感不適，校方已於第一時間循各管道澄清、完成校安通報並至警局報案違反商標法。並再次重申，學校校徽、書包、制服、校名均有註冊商標，如有引用須經學校同意。

但網紅並沒有因此知難而退，強調作品的核心在於「角色反差的創意」，並沒有意圖貶低任何學校或學生。始終以尊重為前提，不製造爭議，但面對網路討論或誤解時，也會以理性與專業回應，應有的立場與責任。

只是影片至今尚未下架，持續在社群被炎上，網紅更被挖出早在11月11日就釋出同樣劇情，改造對象是雄中學生。似乎還沒意識到，流量能載舟亦能覆舟，對品牌是正面、負面影響？外界睜大眼睛看。

