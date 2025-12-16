網紅教「假結婚拿美國護照」喊台灣健保好用 遭砲轟刪文了

網紅「美麗K媽」擁有台、美雙重國籍。（示意圖／達志／美聯社）

網紅「美麗K媽」近日發布一支影片，表示自己是台、美雙重國籍人士，直言回台就是貪圖健保，以及傳授如何用假結婚的方式拿美國國籍。影片曝光後，招來許多負評。對此，美麗K媽發聲坦言在表達與觀感上不夠妥當，目前已刪除該影片。

美麗K媽日前拍影片透露，因出生在美國，所以自己擁有美國護照，是台、美雙重國籍人士。被問到有什麼方式可以成為美國公民，美麗K媽直言：「假結婚，2年跟伴侶同居在一起，2年後確定是有愛夫妻，就可以拿到美國公民。」

至於她回來台灣的原因，美麗K媽直言：「台灣健保有多好用！」遭拍攝者調侃貪圖台灣健保，她笑著回應：「是啊，怎麼樣嗎」、「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」並配上文字「老娘沒在怕」。

拍攝者接著詢問，若是美國護照和台灣健保二選一？美麗K媽表示，萬一兩岸戰爭爆發，美國會派專機來台灣把擁有美國籍的人接走。拍攝者虧她這種說法，像是為了利益才回台灣，美麗K媽笑回：「到頭來就是為了生活嘛，難道我要拿著國旗去外面（喊）我愛台灣這樣嗎？」

影片被網友瘋轉發後，許多人批評美麗K媽，甚至狂標註內政部和美國在台協會（AIT）的社群帳號。針對此爭議，美麗K媽透過社群回應：「關於那支影片，收到不少回饋後我自己也重新看了一次，確實在表達與觀感上不夠妥當，因此已先行刪除」，並強調往後在內容製作上會再更謹慎，避免造成不必要的誤解，謝謝大家的提醒與關心。

（圖／翻攝自Instagram@lovekaren0316）

