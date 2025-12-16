網紅教「假結婚」成美國公民！ 自曝「為健保福利」返台

IG擁有7萬多名粉絲的網紅「美麗K媽」，日前在社群平台公開表示自己擁有台灣與美國雙重國籍，並秀出護照。（圖／翻攝自IG@lovekaren0316）





IG擁有7萬多名粉絲的網紅「美麗K媽」，日前在社群平台公開表示自己擁有台灣與美國雙重國籍，並秀出護照。不過，相關影片內容卻引發爭議，她不僅分享在美國透過「假結婚」取得身分的說法，還直言返台是為了使用台灣健保福利，影片曝光後，隨即遭到大量網友撻伐。

影片中，美麗K媽自稱在美國出生，具備美國公民身分，並在對話中提及，若想成為美國公民，可以透過假結婚方式，與對方同居兩年後取得身分。相關言論一出，立刻引發網友震驚與質疑。

此外，影片中她也坦言，選擇回到台灣，主要原因是台灣健保制度相當便利，甚至直言是「貪圖台灣健保福利」，對於外界批評態度輕率，引發更多網友不滿。過程中，她也提到美國醫療費用高昂，例如看牙醫動輒需花費數百美元，與台灣醫療制度形成對比。

相關言行曝光後，許多網友批評她將爭議性內容公開談論，觀感不佳，並指出在美國以假結婚取得身分屬於嚴重犯罪行為，依法最高可判處5年有期徒刑，並處以最高25萬美元罰款，認為其言論已涉及鼓勵不法行為。

面對外界質疑與輿論壓力，美麗K媽隨後已將相關影片下架刪除，但截至目前，尚未針對爭議內容作出進一步回應。

