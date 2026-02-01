網紅曝台灣超商神級美味 盛讚「日本人100%會愛上」

日籍網紅「日本人的歐吉桑」推薦台灣超商的烤地瓜，認為日本旅客吃過後絕對會100%愛上。（示意圖，本刊資料照）

走進台灣超商總有驚喜，除了架上的微波食品，熱食區的誘人香氣總是讓人垂涎。定居台灣的日籍網紅「日本人的歐吉桑」大讚，日本遊客只要吃過台灣超商的烤地瓜，絕對100%會愛上，他自己甚至瘋狂到平均每個月要嗑掉15個。

地瓜日本屬於季節限定稀有品

「日本人的歐吉桑」在臉書粉專發文台日超商的差異，發現日本很少賣這種口感香甜軟綿的地瓜，且日本超商熟食的主角通常是肉包。最關鍵的一點是，日本地瓜多半是冬季限定的稀有品，不像台灣一年四季都能在超商輕鬆買到。此外，日本人吃烤地瓜還習慣撒點鹽巴或抹上奶油來提味，吃法相當特別。

如何挑選烤地瓜?

「日本人的歐吉桑」透露最近還在超商挖到寶，發現一個重達300公克、售價台幣50元的巨無霸地瓜，直呼來台13年還是頭一次見到這麼壯觀的體型。他大方分享挑選撇步，因為以前買小地瓜總覺得口感稍嫌乾癟，所以現在在台灣買地瓜都會專挑大個頭的，吃起來才過癮。身為頭號粉絲的他，每個月都要光顧15次左右才滿足，他更宣稱日本旅客100%會迷上台灣超商的烤地瓜。

台灣地瓜為何好吃?

網友看到照片後紛紛表示認同，稱讚台灣地瓜甜度極高，「烤到滲出蜜糖的台農57號是極品」「烤地瓜就是香！」另外，有網友留言建議去試試唐吉訶德的日式地瓜，有人則是提到不同國家的特色吃法，像是韓國地瓜搭泡菜也是一絕。

此外，內行網友則提醒雖然超商方便，但傳統路邊攤烤爐的地瓜其實更有獨特焦香，「路邊攤烤爐的地瓜其實比較好吃呢，但是可遇不可求」。

