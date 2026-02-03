網紅未婚懷孕嫁球星竟是噩夢？婚禮1個月後揭黑幕

娛樂中心／杜子心報導



南韓網紅金智妍（김지연）外型甜美，在社群累積18萬粉絲追蹤，過去她因參加戀愛實境節目《戀愛捕手》走紅，2024年宣布與韓職投手鄭哲元未婚懷孕，同年產下一子，兩人直到2025年底才結婚並補辦婚禮，原本被視為修成正果的幸福婚姻，卻在婚禮結束短短一個月後急轉直下。金智妍近日透過律師正式提起離婚訴訟，首度對外揭露婚姻內幕，指控丈夫不僅對她施以家暴，還疑似發生婚外情，消息曝光後瞬間引爆南韓網友討論。









金智妍（右圖、左圖右）透過律師控訴老公鄭哲元（左圖左）家暴。（圖／翻攝自IG@jyeonsogood）

金智妍的律師表示，金智妍在婚後一邊獨自照顧年幼孩子，一邊長期承受家庭暴力的痛苦，近期更接獲多起關於鄭哲元疑似外遇的舉報。她原本為了孩子希望能和平解決問題、努力維持婚姻，但鄭哲元卻突然離家，還中斷支付生活與撫養費，並透過法律代表提出離婚與監護權訴訟。對此金智妍強調，接下來所有行動都會以保護孩子、爭取監護權為優先，不排除全面走法律途徑。

金智妍揭露兒子的育兒用品與生活開銷全由她負擔。（圖／翻攝自IG@jyeonsogood）

除了情感糾紛，金智妍也揭露婚姻期間經濟與生活上的壓力，她指出丈夫年薪約3,000萬韓元（約台幣65萬元）幾乎全數自行支配，多數還寄回夫家，自己沒有零用錢，育兒用品與生活開銷全由她負擔，甚至懷孕到臨盆前仍持續工作，產後住月子中心期間也得接活動賺錢。她更控訴鄭哲元曾將兒子週歲的金飾熔掉重做成項鍊，非賽季也常不在家，導致孩子連爸爸都認不出來。鄭哲元目前效力於樂天巨人隊，私生活爭議也對球團形象造成影響，金智妍則透過律師呼籲，此事屬於個人問題，希望外界避免波及球隊與隊友。

