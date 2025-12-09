網紅林世偉爭議一次看！昔「假牙噴飛、掀裙熱舞」遭挖

生活中心／江姿儀報導



網紅林世偉喜愛舞蹈，時常在社群平台大方展現驚人舞姿，一度遭到社群封殺。近期他除了頻繁上傳掀裙熱舞片之外，還公開32歲時0外衣的「超真實模樣」，再度引起關注。回顧他過往事蹟，過去他曾參選山地原住民立委，發表政見激動飆罵到「假牙噴飛」，還曾在路上熱舞秀出「獨特穿搭」，被用路人捕捉。

「街頭掀裙熱舞」林世偉爭議一次看 昔「假牙噴飛、紅色三角褲見客」全被挖！

泰雅族藝術家林世偉是1名網紅，時常於社群曬出掀裙熱舞片。（圖／翻攝自林世偉IG）

網紅林世偉近日公開32歲時0外衣的背面照，再度引起網友關注。（圖／翻攝自林世偉臉書、林世偉IG）

泰雅族藝術家林世偉是擁有2萬粉絲的抖音網紅，近期他頻繁於個人社群上傳熱舞片，穿著背心、長裙在各場景大秀舞姿，幾乎每段影片都會掀起飄逸的裙襬露出腿部。日前他宣布要在明年60歲前拍攝全裸寫真集，還公開32歲時0外衣的背面照，表示當時自己有「六塊腹肌」，引發熱議。

去年林世偉參選山地原住民立委發表政見時，激動飆罵到「假牙噴飛」。（圖／翻攝「IPCF-TITV原文會 原視」YouTube、民視新聞網）

事實上，林世偉過去時常因瘋狂舉動，成為大眾矚目的焦點。2023年他登記參選山地原住民立委就爭議不斷，多次於拜票時大露紅色內褲，還捲入騷擾風波。去年（2024年）他於政見發表會期間暴衝飆罵，激動生氣導致「假牙噴飛」，當下他笑場驚呼「媽呀！假牙掉了。」，讓選民全都看傻。不過後來他遺憾落選，繼續活躍於社群平台，今年2月林世偉偶遇好友「竹北吊車大王」胡漢龑，2人合影留念，林世偉也不忘撩起裙子擺拍。

林世偉（左圖右、右圖右）今年2月與「吊車大王」胡董（左圖左、右圖左）合照。（圖／翻攝自臉書林世偉）

今年4月網友在臉書粉專「警察之聲」投稿1段影片，林世偉被民眾直擊在街頭熱舞，他身穿黑背心、短裙，在斑馬線起舞。他不斷蹲下、轉圈、搖擺，紅色內褲直接見客，也不忘展現「招牌動作」掀起裙子擺出撩人姿勢。他無視旁人目光，行為高調吸睛，讓等紅燈的民眾們全都傻眼。影片曝光，直接被網友認出，身分也迅速被起底。

今年4月網友直擊林世偉在街頭熱舞，當眾露出紅色內褲。（圖／翻攝自臉書粉專@警察之聲）

