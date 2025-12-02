網紅林倪安遭指為「小三」！高志綱妻：身分被冒用擬提告

統一獅教練高志綱過去常在社群發出小孩的照片，如今卻捲入外遇疑雲，但妻子也緊急發聲明澄清，表示身分遭冒用，從沒發過相關文章。（圖／翻攝高志綱IG）

統一獅總教練高志綱捲入婚外情疑雲，引發社會關注！一名自稱是高妻的網友指控網紅林倪安介入其婚姻，並公開對話截圖。然而，林倪安否認指控並表示截圖為AI製造，高妻也透過律師聲明身分遭冒用，從未發表相關文章。高志綱與妻子感情一直相當穩定，妻子更強調若有人持續冒用身分將提告。

統一獅教練高志綱過去常在社群發出小孩的照片，如今卻捲入外遇疑雲，但妻子也緊急發聲明澄清，表示身分遭冒用，從沒發過相關文章。（圖／翻攝高志綱IG）

這場爭議始於5月14日，當時一個Threads平台上的帳號自稱是高志綱妻子，連發多達67篇與「第三者」、「男女交往」、「球員家庭」相關的文章。到了11月28日，該帳號突然點名林倪安是高志綱的第三者，聲稱林倪安在簽書會、12強賽事中都表現得像正宮一樣，甚至在正宮在場時大喊「寶貝」。帳號還公開了疑似兩人的對話紀錄，內容包含告白言論和對方回應「大叔沒有人愛是很正常的」等字句。

網路流傳疑似高志綱與網紅的曖昧對話，對此，遭影射的網紅駁斥，表示這是AI製圖。（圖／翻攝Threads cyscys_rtk）

面對這些指控，林倪安立即出面澄清，表示這些截圖都是AI製造的假訊息。更關鍵的是，高志綱的妻子也透過律師發表聲明稿，強烈否認在Threads上發表過任何相關文章，並表示這些都是有人冒用她的名義所為。她更進一步表示，如果該帳號持續冒用她的身分，或有其他人起而效尤，不排除會提出法律訴訟。

高志綱妻子透過法律事務所發出聲明，表示身分遭到冒用，不排除將提告。（圖／法律事務所提供）

值得注意的是，高志綱與妻子的感情一直相當穩定。六年前高志綱引退時，妻子和孩子都一同上場支持；平時妻子也會到場觀看比賽。高志綱甚至在今年5月10日於Instagram上分享與妻小的合照，表示決定帶太太和三歲的孩子一起住飯店放鬆。

對於這起風波，統一獅球團表示不會回應網路謠言。有網友懷疑教練團異動是否與此事有關，但球團早已說明這是高志綱本人建議的調整。目前高志綱妻子已親自出面澄清，並透過法律途徑表明立場，希望能平息這場風波。

