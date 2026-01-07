網紅柬埔寨街頭流浪！父哽咽求助盼接回家 身分曝
中國一名20歲女網紅吳甄楨（Umi）近日被拍到流落柬埔寨街頭，畫面中她神情恍惚、面容憔悴，雙腿疑似骨折，引發外界關注。消息曝光後，網路也陸續出現她被安置、進食的最新照片，顯示目前已獲救助與照護。中國駐柬埔寨大使館亦證實已介入協助，正聯繫家屬辦理接回國事宜。
流落街頭畫面曝光
網路流傳的影像顯示，吳甄楨當時癱坐在路邊，臉部沾滿汙垢、頭髮凌亂打結，手中還握著醫療影像資料，雙腿佈滿黑紫色瘀青，疑似骨折，模樣相當狼狽。隨後有網友透露，她已被送往救助站安置，並曬出她食用八寶粥的照片，表示人已經在救助站很安全。
畫面曝光後，不少網友湧入她的抖音帳號留言集氣，希望她能早日平安回家，其抖音帳號「umi」的粉絲數也從原先約2.4萬人，迅速增加至5.2萬人。另有網友爆料指出，她疑似因輕信「高薪工作」資訊前往柬埔寨，也有人聲稱與男友哄騙有關。
（圖／翻攝自Umi抖音）
父親無助哽咽
據《大象新聞》報導，吳甄楨父親得知女兒在柬埔寨街頭流浪後相當痛心，受訪時哭訴：「我是農民，在家打零工，真不知道該怎麼把她接回來。」他坦言家人沒有出國經驗，面對跨國接人與相關手續感到徬徨無助。
另有媒體引述母親說法指出，家屬曾接獲來自柬埔寨西港的電話，對方稱吳甄楨在醫院，需要家屬前往接人，但夫妻倆未曾出國，盼能獲得協助讓女兒返家。
中國駐柬埔寨大使館在社群平台發文說明，已於當地醫院找到吳甄楨，因其身體狀況不佳，隨即協調轉送另一家醫院救治，目前狀況有所好轉，並已聯繫家屬赴柬辦理接回國事宜。大使館也提醒，海外高薪招聘資訊可能牽涉詐騙、網路賭博或其他非法產業，呼籲民眾提高警覺，避免誤入風險。
中國駐柬埔寨大使館表示已尋獲吳甄楨，並安排送醫治療。（圖／翻攝自微博＠中國駐柬埔寨王國大使館）
【更多東森娛樂報導】
●陸男星周奇遭爆雙劈！過夜女星又約網紅 2女反擊了
●網紅被騙去柬埔寨慘變「瘋癲大媽」獲救吃粥畫面曝惹淚
●林俊傑罕認愛 新戀情「推手」竟是台灣人
其他人也在看
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 15
蕭敬騰落淚送別岳父林光寧「好了啦」成最重一句話
女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多其他家人沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，「挨罵」反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 5
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 85
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 62
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 57
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 135
才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝 合作女星全說了
中國網紅「司曉迪」日前在微博爆猛料，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，暗示自己與多位頂流男神關係不單純，更爆料關曉彤跟王安宇正在交往。對此，王安宇工作室火速出面澄清，表示關於個人感情生活的傳聞均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
檀健次被質疑「35歲交往未成年」 小16歲女星親自出面回應
中國大陸男星檀健次近期捲入感情風波，先是被司曉迪曬出對話紀錄、疑似有感情交流，工作室隨即出來闢謠；未料近日又傳出與新人演員劉一諾交往，由於女方2006年生，目前才19歲，引起網友討論，檀健次雖說未直接回應傳聞，但曬出寫著「三隻單身狗」的貼文，表明目前感情狀態。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 1
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
37歲女星卸貨倒數！懷男寶8個月「超大孕肚」曝 副業超狂業績公開了
2026來臨，最美孕婦愛雅目前懷孕邁入第8個月即將倒數卸貨，與肚中的男寶寶的胎動也更加頻繁！她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」也透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」結果蠻有用的。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民
蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 63
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 35
羅志祥試過讓「四大天王」合體 直接被拒原因曝光
羅志祥主持的《綜藝OK啦》聊到「成團容易相處難原來團體都是這樣鬧到消失的」主持，曾經是「四大天王」的他表示：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 29
「最強高中生」宣布買第2輛車！現金全款近千萬藍寶堅尼
「台灣最強高中生」、實況主Ray現在多在美國生活，大膽敢言的作風吸引許多粉絲關注，去（2025）年12月還獲得最佳實境實況主獎項。而他去(2025)年買下人生第一輛車「Toyota GR Supra」，近日再入手1輛車，且自豪透露「現金全款」付清，結果竟是價值30萬美元（約新台幣945萬元）的藍寶堅尼旅跑車Urus，立刻掀起討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18