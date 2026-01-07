網紅柬埔寨街頭流浪！父哽咽求助盼接回家 身分曝

中國年輕網紅吳甄楨被拍到在柬埔寨街頭神情恍惚、且雙腿疑似骨折。（圖／翻攝自微博＠中國駐柬埔寨王國大使館、抖音Umi）





中國一名20歲女網紅吳甄楨（Umi）近日被拍到流落柬埔寨街頭，畫面中她神情恍惚、面容憔悴，雙腿疑似骨折，引發外界關注。消息曝光後，網路也陸續出現她被安置、進食的最新照片，顯示目前已獲救助與照護。中國駐柬埔寨大使館亦證實已介入協助，正聯繫家屬辦理接回國事宜。

流落街頭畫面曝光

網路流傳的影像顯示，吳甄楨當時癱坐在路邊，臉部沾滿汙垢、頭髮凌亂打結，手中還握著醫療影像資料，雙腿佈滿黑紫色瘀青，疑似骨折，模樣相當狼狽。隨後有網友透露，她已被送往救助站安置，並曬出她食用八寶粥的照片，表示人已經在救助站很安全。

畫面曝光後，不少網友湧入她的抖音帳號留言集氣，希望她能早日平安回家，其抖音帳號「umi」的粉絲數也從原先約2.4萬人，迅速增加至5.2萬人。另有網友爆料指出，她疑似因輕信「高薪工作」資訊前往柬埔寨，也有人聲稱與男友哄騙有關。

（圖／翻攝自Umi抖音）

（圖／翻攝自Umi抖音）

父親無助哽咽

據《大象新聞》報導，吳甄楨父親得知女兒在柬埔寨街頭流浪後相當痛心，受訪時哭訴：「我是農民，在家打零工，真不知道該怎麼把她接回來。」他坦言家人沒有出國經驗，面對跨國接人與相關手續感到徬徨無助。



另有媒體引述母親說法指出，家屬曾接獲來自柬埔寨西港的電話，對方稱吳甄楨在醫院，需要家屬前往接人，但夫妻倆未曾出國，盼能獲得協助讓女兒返家。

中國駐柬埔寨大使館在社群平台發文說明，已於當地醫院找到吳甄楨，因其身體狀況不佳，隨即協調轉送另一家醫院救治，目前狀況有所好轉，並已聯繫家屬赴柬辦理接回國事宜。大使館也提醒，海外高薪招聘資訊可能牽涉詐騙、網路賭博或其他非法產業，呼籲民眾提高警覺，避免誤入風險。

中國駐柬埔寨大使館表示已尋獲吳甄楨，並安排送醫治療。（圖／翻攝自微博＠中國駐柬埔寨王國大使館）

中國駐柬埔寨大使館表示已尋獲吳甄楨，並安排送醫治療。（圖／翻攝自微博＠中國駐柬埔寨王國大使館）



