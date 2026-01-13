網紅柯基傳噩耗！「連環泡有芒果」大大離世 飼主淚喊：宇宙再見

【緯來新聞網】位於台南的3隻網紅柯基犬「連環泡有芒果」擁有高人氣，然而近年卻傳出噩耗，先是「酒酒」在2024年6月過世，如今「大大」也在昨（12日）離世，飼主難過證實消息，心痛喊話「畢業愉快！」

「連環泡有芒果」飼主證實，大大在昨天離世。（圖／翻攝自連環泡有芒果2.0臉書）

飼主今天在臉書粉專公告，柯基犬「大大」在2026年1月12日狗生畢業，回到宇宙了，雖然眼淚不能解決什麼，但可以讓悲傷與不捨慢慢流乾；難過也不能改變什麼，卻能讓他們在經歷之後，變得更堅強一點。



回想去年，「大大」因為偶發性癲癇越來越頻繁，加上本身有糖尿病，於是帶去醫院做斷層掃描檢查，結果發現左邊小腦長了一顆腫瘤，也因為這顆腫瘤，左眼視力幾乎看不到，出院之後常常繞著圈走，還經常東撞西磨。最難受的是，肝都有瀰漫性的腫瘤，而且已經是末期。



「大大」後期的照護，除了每天早晚的胰島素，還有三餐的癲癇藥、肝藥，再搭配水煮鮮食，狀態好了很多，回診醫生也說數值回升得很好，讓他們覺得有了希望，「感覺好像可以再多一點時間」，於是喊話：「你很棒喔！」、「再陪我們久一點，好嗎？」、「日本姊姊過年前要回來了喔！」、「不過如果你累了，就好好睡去吧～不要太痛苦」。

「連環泡有芒果」原本有3隻柯基，如今只剩1隻。（圖／翻攝自連環泡有芒果2.0臉書）

飼主表示，醫生說過「大大」的肝部腫瘤有太多腫塊，如果破裂會走得很快，所以只要看到狗狗突然癱軟、牙齦變白、呼吸急促，就必須立刻送醫。沒想到，昨天一早才剛起床，就接到媽媽的電話，當下頓時明白，「該來的，還是來了」，立刻直奔醫院，經過全家人討論後，做出了最艱難、也是最不忍心的決定，「讓他安樂，舒舒服服地睡去，不要再痛苦了」。



最後，飼主致歉分享難過的消息，但喊話在眼淚過後，一家人依然會好好過日子，「因為我們知道，生命來這一趟，就是來體驗的。很榮幸，能在這短短的人生裡，與你相遇。也謝謝你，帶給我們，還有這麼多人，那麼多美好、可愛的回憶」，並祝福「大大」畢業愉快、宇宙再見，「我們要繼續我們的人生了喔！」

