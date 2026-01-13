網紅柯基「大大」過世！飼主曝最後狗生...不捨安樂

網紅柯基犬大大病逝。（圖／翻攝自IG@corgimango）





網紅柯基家族「連環泡有芒果」今（13）日傳出噩耗，飼主在IG宣布，其中一隻柯基犬林金大（大大）於昨（12）日清晨突發癱軟、牙齦發白，送醫後經醫師評估，確認已無法以醫療手段解除痛苦，最終家人決定讓他安樂離世。消息一出，粉絲紛紛湧入留言，直呼不捨。

飼主透露，大大去年就因偶發性癲癇越來越頻繁，加上本身患有糖尿病，而赴院做斷層掃描檢查，結果發現左邊小腦長了一顆腫瘤，除了癲癇，左眼也幾乎全盲，出院後牠經常繞著圈走，也因為看不清楚，常常東撞西磨，但最難受的是，大大的肝跟先前離世的「酒酒」一樣，都有瀰漫性的腫瘤，唯一不同的是，大大的腫瘤是惡性且已末期。

飼主表示，大大除了每天早晚胰島素，三餐還有癲癇藥、肝藥，再搭配林媽媽每天為牠準備的水煮鮮食，狀態已經好了許多，上次回診醫師還說數值回升很好，沒想到昨天一早剛起床，就接到媽媽的電話，表示「大大怪怪的，而且牙齦變得好白。」

飼主見狀立刻收拾東西，載大大直奔醫院，醫師評估後認為，輸血只能短暫延緩生命，無法真正解決問題。全家人討論過後，做出了最艱難也最不捨的決定，「讓他安樂，舒舒服服地睡去，不要再痛苦了。」最後大大在家人的懷裡變得柔軟、安靜，謝謝大大帶給所有人美好、可愛的回憶，「祝福你，畢業愉快，我們都很愛你。未來，宇宙再見。」



