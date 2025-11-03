網紅柯莉絲汀出席造勢大會相挺 林岱樺：海納百川才能壯大台灣！

林岱樺歡迎各黨、各派、各界人士參加她的造勢大會，表達支持林岱樺的心聲。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 先前多次參加民眾黨及蔡壁如活動，並表達有意參選議員的知名網紅柯莉絲汀，1日參加高雄市長參選人、立委林岱樺的岡山造勢大會力挺並登上臉書，在野陣營是否成為爭取支持的對象？林岱樺今(3)日對此表示，海納百川才能壯大台灣，歡迎各黨、各派、各界人士參加，表達支持林岱樺的心聲。

網紅正妹柯莉絲汀，在嘉義經營臉書美食部落客，身材火辣，因神似美女主播蔡尚樺，登上PTT表特版。去年即加入民眾黨的她，不排除未來以美女刺客身分參選地方民意代表。她1日參加林岱樺在岡山舉行的大型造勢晚會，提早到場的她，照片還上了林岱樺的臉書，引起外界注意。

林岱樺說，我們要把台灣的力量做大、把餅做大，要能海納百川，才能壯大台灣，她的造勢活動歡迎各黨、各派、各界人士來參加，不必檢查黨證，都可以表達支持林岱樺的心聲，希望台灣的力量可以因為「加法」而越來越大，不要因為「減法」而越來越小。

針對岡山造勢大會成功帶起士氣，是否成為民進黨市長初選的關鍵因素？林岱樺表示，晚會的「高雄奇蹟」，拚出3萬人的驚人氣勢，她認為有兩個意義：第一，展現市民意志，打破派系壟斷，市民要當家做主；第二，展現高雄意志，是高雄人的志氣與骨氣，站出來挺林岱樺。她再次強調，這是民進黨市長初選以來的最大場面，局勢正在翻轉中，市民一定會勝。

