網紅校園演講擅自直播 市府永不邀約

台中市議會昨（廿）日進行市政總質詢，市議員陳政顯關心網紅校園演講卻擅自直播議題，陳政顯說，台中市中山國中昨天下午邀請魔術師王元照演講，卻被夾帶爭議網紅賓賓哥（江建樺）以神秘嘉賓身分出場，不僅言語鄙俗不雅，且未經同意現場直播，校長王蒲寧即時出面制止。台中市教育局強調，校外人士未經校方同意進行直播，已違反學生《個人資料保護法》等相關規定。

市長盧秀燕表示，此事情為個案，但她高度重視，已第一時間關心了解。學校邀請各領域人士協助學生生涯探索是好事，但必須慎選對象，演講者也應嚴守相關規定，無視規範擅自錄影直播已侵犯隱私，行為非常不當。她強調，未來台中市不再邀請違規人員參與任何活動，並請教育局深入調查，也提醒學校審慎把關，讓校園成為安全、值得信任的環境。

教育局說明，此案校外人士未經校方同意進行直播，已違反學生個人資料保護法等相關規定，教育局已督導學校進用校外人士入校教學或講座宣導時，應落實身分查核及課程審查，並於事前將課程及教材向學生及家長說明，以維護學生權益。

教育局將持續督導學校落實依「校外人士協助高級中等以下學校教學或活動注意事項」規定辦理，學校應留意拍照、錄影的風險，避免學生個人資訊受損。