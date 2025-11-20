網紅校園演講未經同意直播 盧秀燕斥可惡「台中永不錄用」

網紅校園演講擅自直播校長制止，台中市長 盧秀燕答詢時痛斥，該兩人不遵守法紀、台中永不錄用。（圖：中市府提供）

台中一所國中邀請魔術師可樂演講，中途，網紅賓賓哥以神秘嘉賓方式出現，隨即直播，家長相繼反映詢問，校長隨後到場制止，引發網路熱議。台中市長盧秀燕今天（20日）在議會答詢表示，校方已告知不能錄影、直播，破壞學校和學生隱私，卻我行我素，不管別人隱私，非常可惡，宣布不再邀請這兩人授課演講，台中永不錄用。（寇世菁報導）

台中市一所市立國中邀請魔術師可樂演講，不料網紅賓賓哥，中途以神秘嘉賓身分被介紹出場，未經同意直播，和學生互動，約二十分鐘，多名家長網路看到，接連詢問校方，校長衝到現場出面制止，事後校方說明經過，不知道演講者在直播，先前承諾錄影方式，但學生畫面會馬賽克處理，引發網路熱議。議員陳政顯20日質詢指出，校方生涯輔導講座邀請分享人生經驗，是好事，卻發生脫序情況，第二名演講者擅自直播，校方措手不及，他肯定校長衝到現場制止，要求不得傷害學生，讓孩子暴露在安全防護之外，議員說，現場還出現粗俗言語，要求學校勵志講座務必慎選來賓。教局長蔣偉民說，校長事後處置得宜，但事先審查不夠謹慎，只能說是亡羊補牢。

市長盧秀燕更主動表達看法，她說雖是個案，但事關學生權益隱私，她極為重視關心，學校邀請不同行業演講是好事，要慎選演講者，並遵守學校規範，不能錄影，破壞學校學生隱私，事先已告知魔術師，對第二名演講者脫序直播，也要負連帶責任，對於該網紅行為，盧秀燕斥責我行我素，不管別人隱私，不遵守法紀，非常白目、可惡，宣布這兩人台中永不錄用，不會再邀請參與活動及授課。

盧秀燕說，校長隨後到場制止，保護學校和孩子，但事先邀請演講者的審查應該更慎重。