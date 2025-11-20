網紅校園直播惹議 國教盟：未成年不該是素材

（中央社記者陳至中台北20日電）網紅參與校園活動，未經校方同意開啟直播，引起網路熱議。國教行動聯盟今天表示，未成年影像不該是內容素材，建議政府檢視兒少法、個資法，明確規範未經同意散布兒少影像。

國教盟發布新聞稿指出，網紅「賓賓哥」昨天（11月19日）參與台中市一所國中活動，未經校方及家長同意就開啟直播，將學生影像對外公開。校方雖當場制止，並要求影片下架，但仍引起網路熱議。

國教盟表示，這並非單一事件，今年5月台北市一所國小，也曾有中國直播主在校門口拍攝學童上下學，引發家長不安，直播主後來被警方依妨害秘密罪嫌和違反兒少法送辦。

國教盟強調，未經同意直播、散布可辨識的兒少影像，無論動機多善意，本質上都可能侵害兒少隱私與安全。一旦影像被下載、轉傳、惡意剪輯，即使原始影片下架，網路上仍可能留下無法完全刪除的足跡，透過轉傳、截圖，衍生嘲笑、霸凌、性化評論等傷害。

國教盟呼籲政府相關單位，應強化兒少數位人權的法制保障，並編製教材，教育學生關於肖像權、隱私權及拒絕被拍攝的權利。學校可與家長共同建立「兒少影像使用原則」，例如社群運用班級合照、活動照片等，應兼顧兒少表意權和隱私。

國教盟提醒，家長也應避免過度公開孩子可被辨識的影像與敏感生活細節。真正尊重兒童權利，不是讓孩子「想上鏡就上鏡」，讓孩童有一個安全、不被過度凝視與標記的成長環境。（編輯：管中維）1141120