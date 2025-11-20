網紅校園直播爭議 林月琴籲教育部、數發部正視問題

照片來源：林月琴臉書

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

網紅賓賓哥進入校園直播，引發大爭議。適逢今（20）日世界兒童人權日，民進黨立委林月琴痛批，昨日台中發生TikTok網紅進入校園直播的事件，雖然學校在學生投訴後緊急處理、網紅也道歉關播，但這起案例凸顯全社會對「兒少隱私保護」的普遍不足。

林月琴表示，網紅具高度公眾影響力，加上網路傳播迅速，已成為許多年輕觀眾模仿的對象，形成「他可以為何我不行」的錯誤示範。她說，更令人擔憂的是，若第一線教師本身對兒少權益的認知不足，也未明確告訴入校演講者何者可直播、何者不可入鏡，學校將可能淪為侵害學生權益的「共犯」，讓學生隱私外流，甚至淪為網紅獲利的工具。

廣告 廣告

林月琴在質詢教育部與數位發展部，要求中央應正視此問題，當網紅都缺乏兒少隱私的正確認知、一般民眾更難理解其重要性，教育部更應從「教師端」做起，加強兒少權利法、隱私權與權益保障等觀念，讓教師真正扮演捍衛學生權益的守門員。

林月琴要求教育部針對本次事件，全面檢討校安通報機制，以及外部人士進入校園進行直播或其他具獲利性質活動的規範，避免類似情況再度發生。

「當孩子被當成獲利的工具，誰來告訴孩子，他們的權益被剝奪了？」林月琴呼籲，政府與社會各界正視兒少隱私的重要性，不能讓校園成為流量競逐的舞台，更不能在兒童人權日，再度看到孩子的權益遭受侵害。

「又是台中市！學校講座變抖音直播現場，校外人士入校規範在哪裡？！」立委范雲則表示，看到直播主賓賓哥的新聞，真的替孩子和家長感到心疼，原本是一場「生涯輔導講座」，結果魔術師在台上突然變出直播主賓賓哥。不但未經校方同意就在校園裡開抖音直播，還對著國中生講出「有雞雞的不能舉手」等話語，甚至模擬特殊生的行為、請女學生上台配合直播。

范雲說，這樣的狀況之所以沒有失控，是因為校長立刻站出來拔掉麥克風，明確制止，讓孩子看見什麼是大人的責任。更讓家長無法接受的是，賓賓哥事後雖然道歉，卻反嗆檢舉的家長「太無聊」。她強調，這起事件不只是某位網紅的失當行為，而是再次凸顯校外人士入校時流程的鬆動，當講者身分、內容審查沒有被確實掌握，第一個受害的，很可能就是孩子。當家長把孩子交給學校，期待的是一個可預期、安全的環境，而不是突如其來的直播秀。

「不只如此，孩子的臉、聲音、反應，更不該成為直播主衝流量的工具！」范雲說，孩子的影像，一旦出現在直播裡就無法回收，兒少被拍攝、被直播的風險，誰來承擔？更何況，這個直播平台是抖音，風險更是不用說。她認為整起事件令人難以接受的，是內容本身已涉及性別與尊重界線，這些都不是一時玩笑，更可能涉及違反《性別平等教育法》，對弱勢孩子、特殊生與所有在場學生，都造成傷害與不安。

范雲說，兒少場域不應該存在任何模糊地帶，這是最基本的底線，這起事件是重要警訊，教育機關在審查校外人士入校時，應強化身分查核、內容把關與風險評估；相關單位也應釐清直播、錄影在校園中的規範，避免界線模糊；對於涉有不當行為者，更需要依法調查。

照片來源：林月琴辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／籲「不要再打高空」談罷免後警訊 陳亭妃：藍白合成常態、2026全台不好選

批國民黨亂修財劃法重傷高雄 陳其邁：外行開藥、地方被迫吞藥

【文章轉載請註明出處】