網紅校園翻車！賓賓哥直播拍學生踩紅線 國教盟：未成年不該是素材

網紅「賓賓哥」昨（19）日在台中市中山國中演講時，未經校方同意，逕自在活動中開直播，引發輿論譁然，台中市長盧秀燕今（20）日怒斥非常可惡，校方事先已說不可以還硬幹「太白目」，宣布永不錄用。

國教盟強調，這不非單一事件，政府應檢視兒少法、個資法等相關法制，明確規範未經同意直播與散布兒少影像的責任，並要求平台建立針對兒少影像的快速檢舉與下架機制。

網紅校園未經同意直播 盧秀燕震怒封殺

台中市中山國中生涯輔導教育講座，原先邀請魔術師王元照（可樂）擔任分享人，未料賓賓哥以「神秘嘉賓」身份出場，且未經同意開啟抖音直播，根據流傳的直播影片，甚至出現「有雞雞的不可以舉手」等不當言論，校長王蒲寧雖然當場出面阻止，但仍有大量家長批評。

廣告 廣告

對於網紅為法行徑，盧秀燕今日在市議會震怒，批評賓賓哥和王元照硬幹「太白目」，不尊重校方也沒有保護孩子的觀念，並當場宣布兩個人在台中市「永不錄用」，市府未來不會再邀請他們參與任何活動與授課。

國教盟：未經同意散播兒童影像應法制化



國教行動聯盟指出，這起事件並非單一個案，今年5月台北市一所國小，也曾有中國直播主在校門口拍攝學童上下學，警方依妨害秘密罪及《兒童及少年福利與權益保障法》送辦，這兩起事件也凸顯了「直播文化」與兒少保護之間的現實衝突。

依據《兒童權利公約》兒童享有隱私權與人格尊嚴，國教盟強調，未經同意直播並散佈可辨識的兒少影像，無論動機如何包裝成「公益」，都可能侵害兒少隱私與安全。

此外，在數位環境中，兒少遭受影像暴露與二次傷害的風險已相當嚴重。國教盟警告，一旦兒少影像被放上網路，就很可能在轉傳、截圖甚至惡意剪輯中失去控制，日後衍生的嘲笑、霸凌與性化評論，都可能對孩子造成長期傷害。

國教盟呼籲，應儘速訂定「校園數位人權保護規範」，並編制教材，教育學生關於肖像權、隱私權及拒絕被拍攝的權利。同時，應檢視《兒童及少年福利與權益保障法》等法制，明確規範未經同意直播與散布兒少影像的責任，並要求平台建立針對兒少影像的快速檢舉與下架機制。