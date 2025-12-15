網紅模仿盧秀燕竟遭法辦 「女神下午茶」獲不起訴首發聲

即時中心／林韋慈報導

劉姓網紅「女神下午茶」於今年5月間挺罷免，穿白襯衫、模仿臺中市長盧秀燕的媽媽市長形象戲謔搞笑挺罷免，台中市警局認為有違法之虞，主動分案並將他移送地檢署偵辦，但台中地檢署認定罪證不足，日前將全案不起訴，對此，劉男今（15）日PO影片痛批盧秀燕身為市長，竟然選擇製造寒蟬效應。

有1.6萬人追蹤的「女神下午茶」過去時常以模仿政治人物、反串藝人作為時事評論與笑點，他於今（15）日凌晨發表一則影片，表示「我被台中市x告了」，說明過去有許多人詢問為什麼他沒有模仿爆紅的台中市長盧秀燕在爵士音樂節打鼓的謎因，他無奈表示，因為他之前模仿「媽媽市長」盧秀燕時就被告了，最後雖然是不起訴，但過程讓他感到十分恐懼。



他表示，市長本身就是一個可受公評的對象，在政治議題上嘲諷或是模仿，本身就是憲法保障言論自由的一部分，遺憾的是，身為市長，竟然選擇製造寒蟬效應，讓人民不敢發聲，只為了穩固「民調第一」的假象，他強調，只能說是「漚梨子假蘋果」。



而台中地檢署不起訴書指出，今年5月網紅劉男身穿白襯衫、模仿臺中市長盧秀燕之口吻說：「我是民調第一媽媽市長，媽媽市長挺罷免」等語句的影片上傳社群網站，被台中市警察局發現，認為劉男企圖用以盧秀燕親自拍攝該影片的形象，傳播其也同意罷免之不實訊息，涉違反個資法、偽造私文書、選罷法，移送地檢署偵辦。



劉男到案否認犯罪，中檢偵辦後認為，盧秀燕平常以短髮及白襯衫出現在公共場合，且新聞媒體也以「媽媽市長」稱呼台中市長盧秀燕，這是公開資訊，不是非法取得。又劉男並非直接使用「盧秀燕」之名義發表，且該影片也無出現自稱為「盧秀燕」的內容，盧於公眾前穿白襯衫為眾所周知，一看即非盧秀燕本人在發表個人言論，因此認定劉男罪證不足，將他不起訴。

