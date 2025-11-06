網紅泡湯激吻男友！「極樂私密照」流出 把放閃的事全做了

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

網紅黃小愛上個月公開脫單的喜訊，昨（5）日她在社群媒體上發出親密照放閃，地點是溫泉湯屋，小倆口身上都只有一條浴巾包裹著重點部位，讓人看得血脈賁張，黃小愛更直言：「想把以前看別人情侶放閃做的事全部做一遍。」

黃小愛發出與男友泡湯照放閃。（圖／翻攝黃小愛IG）

黃小愛在社群媒體上傳多19張照片，照片幾乎超過大半都是與男友的放閃照，她與男友在獨立湯屋裡，小倆口身上都只圍著一條浴巾，黃小愛雙手環繞著男友的脖子親吻對方，甜蜜模樣閃瞎人眼；還有一張照片是黃小愛拿掉浴巾，親密地靠在男友的背上。

黃小愛發出與男友泡湯照放閃。（圖／翻攝黃小愛IG）

黃小愛發文表示：「想把以前看別人情侶放閃做的事全部做一遍，但天氣冷一起泡溫泉真的好浪漫，會不會太高調？喜歡哪張？」事實上，黃小愛先前官宣戀愛的時候，自己等了33年，才等到這位「命定男」，並開心發文：「33年，他終於出現了！」完全沉浸在戀愛氛圍裡。

