網紅潔哥狂酸！建議粿粿、家寧組「粿寧糕」出道 黑紅也是紅

藝人粿粿近日捲入婚外情風波，其丈夫范姜彥豐公開控訴妻子與男星王子邱勝翊有染，事件在娛樂圈掀起軒然大波，持續受到各界關注與討論。

針對這起爭議事件，網紅「潔哥」李秉潔今日在臉書發文表達看法。她建議粿粿可以與先前同樣捲入感情爭議的藝人家寧組成團體，共同發展演藝事業。李秉潔認為兩人可以藉此機會怒刷一波流量，創造話題性。

李秉潔不僅提出組團建議，更貼心地為這個潛在團體想好名稱。她表示團名就叫「粿寧糕」，取自兩人名字的諧音組合。她在文中指出，這個團名既有趣又好記，相當適合作為團體識別。

對於這個提議的可行性，李秉潔分析指出，在台灣娛樂圈的生態中，無論藝人發生什麼爭議事件，總是會有一群死忠粉絲持續支持。她直言「黑紅也是紅」，認為話題性本身就是一種流量保證。

李秉潔進一步說明，粿粿與家寧兩人剛開始在演藝圈的人設定位相當接近，都是以親民形象出道。而兩人捲入的感情爭議事件性質也有相似之處，都涉及複雜的三角關係。她認為如果不趁此機會搞組合，實在太可惜了。

談到組團後的發展前景，李秉潔表示，說不定這樣「黑到谷底」的狀況，反而能創造逆轉的契機，直接翻紅。她分析部分觀眾的心理，認為有些人可能會覺得她們很有種，是勇敢面對自己慾望的表現。

這番言論在網路上引發討論，有網友認為李秉潔的建議雖然諷刺意味濃厚，但也點出了台灣娛樂圈的某些現象。確實有不少藝人在經歷負面新聞後，反而因為話題性增加而提升知名度。

娛樂圈人士分析，李秉潔的發文雖然帶有調侃意味，但也反映出當代社會對於爭議事件的複雜態度。在流量為王的時代，任何話題都可能轉化為商業價值，這也是為何會有「黑紅也是紅」這樣的說法出現。

