網紅激推「日本1小物」！網嗨「童年回憶」：年輕人不懂

生活中心／吳宜庭報導



網紅「魚漿夫婦」近日在臉書分享一款日本小物「復古卡帶造型捲尺」，外觀與傳統卡帶一模一樣，但拉出內部磁帶卻變成捲尺，兼具創意與實用性，吸引不少網友討論。貼文一出，不少網友表示希望台灣也能引進販售，紛紛留言「這好可愛欸」、「希望引進台灣」。





網紅大推「日本1小物」好看又實用！網嗨「童年回憶」求引進台灣：年輕人不懂

店員結帳時開心表示：「太好了！終於有人買了！」（圖／翻攝自魚漿夫婦臉書）

「魚漿夫婦」轉貼日本網友的分享，對方對這款捲尺一見鍾情，結帳時店員甚至開心說：「太好了！終於有人買了！這是我進的貨，可是一直都沒人買…這真的很可愛對吧？」，日本網友也附和表示自己非常喜歡這款小物。從照片可見，捲尺的刻度清晰，功能完整，且外型復古小巧，乏人問津的現象讓「魚漿夫婦」直呼驚訝，「欸？！怎麼會這樣，這個沒人買嗎？我下班來去文具店看看，買一些塞在給大家的魚漿禮物裡面…」。

貼文曝光後，網友對此展開討論，多數認為年輕人不熟悉卡帶文化是主因，「會不會是現在的顧客已經不知道什麼是卡帶了」、「太年輕的如果父母沒收藏，根本不會知道這是什麼吧」、「20多歲以下的人可能不知道這是什麼」、「是年輕人根本不知道這是什麼東西」。也有人幽默回應，「商品說明：沒有自動捲收功能，請自備鉛筆或原子筆」、「這店還希望你多買一支筆...對嗎」、「鉛筆不能穿過去轉的我可不要」，許多網友表示期待它能早日引進台灣。





