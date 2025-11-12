網紅濫用MLB畫面侵權下架！愛爾達發聲：感謝通報共同維護環境
知名棒球YouTuber「小哥的棒球夾克」突然宣布12日起永久關播，原因是版權問題，疑違規濫用MLB美國棒球大聯盟的畫面，且從中賺取廣告營利。對此，合法取得MLB轉播授權的「愛爾達體育頻道」也於事後發文感謝大家協助通報，意外掀起網友熱烈討論。
在「小哥的棒球夾克」確定關播後，愛爾達當天晚上透過threads發文寫到：「感謝近期協助通報侵權影片的熱心朋友，一起共同維護良好版權環境。」
愛爾達強調，「愛爾達電視為MLB在臺灣轉播總代理，同時也是明年WBC經典賽、FIFA世界盃、愛知名古屋亞運的台灣轉播總代理。」並持續和國際各大賽事一起進行維權工作，加強查緝盜版工作，讓世界看到臺灣擁護版權的決心。
貼文立刻造成球迷瘋傳大讚，「推正版」、「愛爾達我大哥」、「讚啦 尻爛盜版仔」、「大哥清理門戶」、「大哥花那麼多錢，免費仔直接拿去剪盈利，下架合理」、「好事啦，但時間點有點晚，還給他賺這麼多年」、「直接開臭」。
不過也有網友發現，小哥還有另外好幾個頻道，包含「小哥講棒球」、「小哥的棒球雜談」以及專門講中華職棒的「(中職）小哥的棒球夾克」都持續有更新影片的動作，其中也有疑似上傳和MLB畫面相關的影片，讓大家嗤之以鼻，認為檢舉下架依舊無法有效制止類似的侵權、不法營利的行為。
