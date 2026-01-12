網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」
中國大陸跨性別網紅小澈（李俊宏）以獨特氣質在抖音擁有超過293萬粉絲，不過近日被爆出疑似在吃抗愛滋病毒（HIV）的藥物，對此他PO出醫院檢驗報告否認，不過事態仍持續擴大，有人翻出過去另名網紅小黃豆就曾曝小澈背上有很多像藤壺的東西。
本人PO檢驗報告駁斥
小澈近日透過直播和網友互動，結果桌上藥物被網友議論推測可能是治療愛滋病毒，他10日發文怒斥「你們這些人真的不要太過分了，造謠完全無下限，我根本不知道那是什麼東西，有必要這樣嗎」，隨後也在11日發出醫院報告的電子檔案，結果顯示HIV及梅毒均為陰性。
小澈在11日發出醫院報告的電子檔案。（圖／翻攝自小澈起床了微博）
不過網路上流傳一份同樣叫做小澈的病患就診紀錄，於2024年9月6日被診斷出梅毒，後續接受住院治療，導致網路上懷疑聲浪加劇，還有人懷疑小澈PO出的醫院檢驗報告是造假，還把P圖編碼找了出來。對此，小澈就診的醫院也發聲明強調會進行查證。
網友質疑檢驗報告疑似P圖。（圖／翻攝自吃瓜姐妹微博）
網紅爆料小澈背上有類似藤壺顆粒
而去年另名網紅小黃豆突然爆料，稱小澈的背部有許多類似藤壺的東西，開玩笑稱「小澈說我們像清潔員，我要是清潔員，我第一件事就是去你家給你那個後背的藤壺，給你一扣，掃一掃擠一擠」，接著更表示兩人上一次見面時，都還以為此番話是網路謠傳，「一到KTV一脫下，果然螞蟻進去都會迷路的，藤壺一姐，我說這麼熱的天外面非得穿一層紗，這個藤壺諸葛亮進去都會迷路的境界」，結果此話一出小澈臉色鐵青，但並未回應。此外，小澈過去和一票網紅一起直播時也被調侃背部顆粒感嚴重，遠遠看還以為是螞蟻在爬，要他多用身體乳液改善。
另名網紅小黃豆突然爆料，稱小澈的背部有許多類似藤壺的東西。（圖／翻攝自蘇易陸微博）
HIV是愛滋嗎？
根據台灣衛生福利部資料，HIV（Human Immunodeficiency Virus）即是人類免疫缺乏病毒，俗稱愛滋病毒。目前可分為兩型，HIV-1和HIV-2。HIV-1是大多數國家中最主要造成愛滋病的病因。
不過感染愛滋病毒並不等同罹患愛滋病，部份感染者於感染初期症狀與感冒相似，甚至沒有症狀，因此容易忽略，若感染後未以藥物有效控制，愛滋病毒將會在無形中持續在體內繁殖，使感染者身體免疫力降低，繼而發生伺機性感染或腫瘤，例如口腔食道念珠菌感染、帶狀疱疹等，稱為愛滋病。
愛滋病又稱後天免疫缺乏症候群(Acquired Immunodeficiency Syndrome；簡稱AIDS)，目前感染愛滋病毒尚無法治癒，但只要定期就醫，遵照醫囑服藥，感染者之健康狀態與平均餘命與一般人無異。
