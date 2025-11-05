網紅爆粿粿4大內幕！預告今晚公布炸裂大瓜 深夜發不自殺聲明

女星粿粿近期遭老公范姜彥豐踢爆和男星王子搞不倫，王子4日晚上二度發聲向范姜彥豐致歉，並強調會「全權承擔，絕不逃避。」不過風波持續延燒，一名網紅「玉米泉哥」預告5日晚上10點05分，將公布第一手關於粿粿的「獨家炸裂大瓜」，貼文一出馬上引起外界關注。

女星粿粿近期遭老公范姜彥豐踢爆和男星王子搞不倫。（圖／翻攝IG 粿粿）

在社群平台Threads上擁有4萬粉絲數的網紅「玉米泉哥」，日前先是一連爆料4個關於粿粿的內幕，包含粿粿與范姜彥豐結婚時，男方拿出36萬聘金，但女方嫁妝0元、范姜彥豐投資飲料店但最後完全沒賺錢倒店，女方卻對外說男方有賺錢就不會分她、粿粿婚後住公婆家，不需幫忙做任何事但她卻時常半夜不回家，痛批粿粿檯面上說法和事實不一，更爆料范姜彥豐手中握有女方與王子的大尺度照片。

網紅「玉米泉哥」一連爆料許多關於粿粿的內幕，不過該篇爆料文已經消失。（圖／翻攝threads bird.caged）

爆料文掀起網友熱議，但也有不少人質疑內容的真實性，儘管目前該篇文章已經消失，但「玉米泉哥」更預告5日晚上10點05分，將公布第一手關於粿粿的「獨家炸裂大瓜」。他指出，第一手消息且還沒外流，「是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」

「玉米泉哥」預告5日晚上10點05分，將公布第一手關於粿粿的「獨家炸裂大瓜」。（圖／翻攝IG 粿粿）

「玉米泉哥」深夜更發出「不自殺聲明」，強調所爆料的內容都有憑有據，不怕對方提告，「如本人突然消失，本人兩位朋友與兩位女朋友均有我帳號，並且多部手機存有證據。 」

粿粿（右）與王子（中）婚外情風波持續延燒。（圖／翻攝IG ）

