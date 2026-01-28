網紅爬馬特洪峰「硬要視訊」 老婆崩潰：別再玩手機

《上山吧！台灣隊》挑戰歐洲名峰馬特洪峰，原計畫需在6小時內登上海拔4,478公尺的峰頂，然而在約3,800公尺處，隊伍遭遇困難的垂直地形，耗費大量時間突破。然而在高海拔環境中，竟然還能看見外國人洗完澡「全裸走來走去」，畫面令眾人嘖嘖稱奇。

《上山吧！台灣隊》挑戰歐洲名峰馬特洪峰（圖／三立）

教練在出發前即設下三道「安全限制」，包括凌晨4點準時出發、早上8點前必須抵達避難山屋的基準點，若未達即宣判撤退，以及中午12點後須留意午後雷雨帶來的氣候轉折，所有決策皆以安全為最高原則。當天凌晨，隊伍以結繩方式接力攀登，一組接一組前進，在黑夜中行進，隨著天色漸亮，視野與高度逐步顯現，壓力也隨之倍增。製作團隊強調：「在高山環境中，安全永遠高於一切。登頂不是唯一目標，能夠平安下山，才是真正完成一次挑戰。」

MAX形容，下山過程宛如「無止盡的垂直拉鋸戰」，甚至一度閃過「是不是乾脆放棄、等直升機吊走」的念頭，直言下撤的心理壓力比上攀更為可怕。吳佳穎事後更曬出整條腿佈滿瘀青的照片，直言「沒有一個項目是不受傷的」。

MAX形容，下山過程宛如「無止盡的垂直拉鋸戰」（圖／三立）

八弟說，攀登馬特洪峰前一晚住進山屋，立刻感受到這條「國際級登山路線」的不同等級，裡面全是來自世界各國的登山高手。更讓他震驚的是，在那種高海拔環境中，竟然還看到外國人洗完澡「全裸走來走去」，與台灣人上到三千公尺就不太洗澡完全是兩個世界，也看得出外國人對高山環境的適應力真的超強。

和八弟結繩的吳佳穎因為身高關係，很多踩點踩不到，八弟乾脆直接當人肉踏板，讓對方踩肩膀、踩手往上爬。但越往上越驚險，看起來很穩的石頭抓點，隨時都有可能剝落，加上碎石地形，落石風險無所不在，越爬越害怕，回頭一看高度更是驚悚，讓他忍不住想到幾天前攀爬101的Alex。

八弟直言，下山才是真正的惡夢（圖／三立）

八弟心想，如果心裡沒有恐懼，會不會就能像勇者一樣無所畏懼，也直言，「下山才是真正的惡夢」，幾乎每一刻都像在經歷生死瞬間，讓他深刻感受到人命真的很脆弱。即便是在這樣生死交關的攀爬過程中，八弟也不忘發揮「網紅本能」，只要找到相對安全的點，就趕緊拍限動、硬要視訊，即時回報給老婆，結果老婆不斷傳訊提醒：「不要再玩手機了！」

