網紅犬「鋤頭」魂斷異鄉！竟因「這價錢」被賤賣？主人崩潰拒絕百萬和解：我要他們血債血還！

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中國河南一隻擁有百萬粉絲的網紅邊境牧羊犬「鋤頭」，日前突遭一對陌生男女偷走後轉賣宰殺，慘痛遭遇引發全網集體震怒。事件持續延燒近一個月後，狗主人郭先生於6月6日沉痛表示，警方已正式下達通知，此案已達刑事立案標準，將全面以「盜竊罪」方向展開偵辦。他紅著眼眶強調，絕不接受任何形式的私下和解與賠償，唯一的訴求就是讓涉案者依法坐牢，替陪伴自己近9年的愛犬討回公道。

據陸媒《封面新聞》報導，「鋤頭」是一隻8歲多的邊境牧羊犬，因經常跟隨主人郭先生四處旅行，其療癒的靈性影片在社群平台上累積了超過百萬的忠實粉絲，被無數網友視為精神上的「靈魂旅行夥伴」。

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回顧這段緣分，郭先生在2018年於河南商丘街頭，以人民幣2000多元（合新台幣9281元）購入當時僅3個月大的「鋤頭」，從此視如己出、親自照料。2019年他開始經營自媒體，以自駕旅行為主題，帶著「鋤頭」一同踏遍內蒙古、新疆、西藏、青海及雲南等大江南北。一人一狗在天地間相依為命的故事，深深打動了廣大網民。

致命的5月11日：定位器沒電、價值835元的屠宰



郭先生透露，「鋤頭」性格極其溫順親人，一輩子從未攻擊過任何人，甚至曾締造陪他兩度完成西藏「岡仁波齊轉山之旅」的生命奇蹟，人狗感情早已超越尋常寵物。這次因為出國旅行無法隨行，他才萬般不捨地將「鋤頭」暫時交由居住在寧陵縣柳河鎮西郭村的父母代為照顧，怎料竟成生死永別。

中國河南一隻擁有百萬粉絲的網紅邊境牧羊犬「鋤頭」，日前遭陌生男女偷走後轉賣宰殺，引發廣大網友集體憤怒。（取自微博）

悲劇發生在5月11日，郭先生的父親下田務農時，「鋤頭」如往常般乖巧地守在三輪車旁。不料農活結束後，父親卻發現愛犬憑空消失。家人瘋狂四處尋找未果後緊急報警，然而最令人痛心的是，狗項圈內的定位器恰巧在數日前耗盡電力，未能提供即時定位，讓搜救陷入絕望的泥淖。

郭先生獲悉噩耗後，立即中斷國外行程連夜返國，親自調閱沿途數百個監視器畫面。畫面赫然顯示，一對騎乘電動車的神秘男女，將「鋤頭」強行抱上車後，用擋風罩死死遮掩、逃離現場。經多日挨家挨戶追查，郭先生終於在距離住家2公里外的村莊揪出涉案男子。對方冷血坦承，已以「每斤4元人民幣、總價180元（約新台幣835元）」的荒謬賤價，將這隻百萬網紅犬當成肉狗賣給了狗販。郭先生隨後瘋狂追蹤收購者，卻只得到令人崩潰的晴天霹靂：愛犬在被賣掉的當天，就已經慘遭宰殺。

全網憤怒參戰：一場推動「動物非物品」的司法風暴

消息曝光後迅速引發輿論海嘯，不僅連續數日霸榜大陸社群熱搜，甚至在 TikTok、Instagram 等海外影音社群平台也掀起極大迴響，全球相關影片觀看次數瞬間突破百萬，各國網友紛紛留言痛斥偷狗賊的殘酷。

事發至今，郭先生強忍悲痛，持續四處奔走蒐集「鋤頭」的市場身價、商業合作價值等關鍵證據，誓言要透過法律讓惡人付出代價。6月6日，案件終於出現重大突破。郭先生發布影片透露，警方已完成價格鑑定，確認「鋤頭」的價值已達到河南省盜竊罪的刑事立案門檻，本案正式由一般行政治安事件，升格為「刑事案件」偵辦。

2025年11月19日，美國費城市中心，雨天的交通壅塞中，一隻小狗的身影映在汽車後照鏡上。（美聯社）

收到《立案告知書》的那一刻，郭先生表示感到些許安慰，「至少替鋤頭討回了一個公道」。他對外重申，自己不要錢、不要道歉，只要公義，未來將與律師團隊研議，進一步追究收購、屠宰等「黑色產業鏈」上其他涉案人員的法律責任。

法律的灰色地帶：今天是鋤頭，明天是誰家毛小孩？

對此，北京愛它動物保護公益基金會（簡稱它基金）也發表嚴正聲明指出，這起事件之所以引發社會如此巨大的集體焦慮，不只是因為「鋤頭」自帶百萬粉絲的光環，更因為它殘忍地凸顯了現行體制下「動物權益與財產保護」的巨大漏洞。基金會疾呼：生命不應被視為可以隨意侵占、秤斤轉賣或殘忍處置的物品，任何踐踏他人合法權益的惡行，絕不容許被輕描淡寫地帶過。

法律界專家則無奈指出，目前中國大陸尚未針對家養寵物建立專門的法律制度，類似的虐殺、偷盜寵物案件，在司法實踐中多半只能無奈地依據「動產、財產權」相關規定來計算價值。因此，這次「鋤頭案」能否成為分水嶺，推動社會對寵物生命權與權益保障的進一步立法，正受到全社會的密切注視。

無數心碎的網友紛紛在評論區聲援，字字血淚：「今天是百萬粉絲的鋤頭，明天就可能是我們任何人的毛孩子。」全網都在屏息等待司法機關的最終判決，期盼能藉此案敲響警鐘，讓那些偷盜、販售、傷害伴侶動物的惡徒，付出高昂的鐵窗代價。



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