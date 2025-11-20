網紅現身校園開直播 盧秀燕：太可惡、永不錄用

台中市議員陳政顯在議會質詢，有網紅在校園開播，台中市長盧秀燕強調「太可惡、永不錄用」。 圖：台中市議會直播畫面

[Newtalk新聞] 台中市中山國中昨（19）日邀請魔術師王元照出席生涯輔導教育講座，但網紅江建樺（賓賓哥）中途以神秘嘉賓登場，未經同意擅自直播，校長當場出面制止。市議員陳政顯今（20）日在市議會提出質詢，台中市長盧秀燕強調「太可惡、永不錄用」。

陳政顯說，學校邀請王先生現場分享人生經驗以及勵志的精神，用意很好，但後來發生脫序行為（直播、口不擇言），讓學校措手不及，幸好校長處置得當，建議教育局長要好好獎勵中山國中校長。

陳政顯還要求台中市的學校未來要舉辦類似的勵志講座，一定要好好的慎選來賓，而且要事先溝通清楚，不要造成昨天這種脫序行為。這位網紅不是在邀請的名單之列，過去也曾經有在醫院開過直播，影響當事人的權益，而且是非常脫序的行為。

教育局長蔣偉民說，對於獎賞部分先予以保留，因為校長事前沒有做好審查工作，事後的處置雖未讓傷害擴大，但也只能說是將功折罪。

市長盧秀燕說，學校舉辦講座一定要慎選來賓，學校已經先告知不能錄影，但帶來的來賓直接開直播，完全不尊重法律，不顧他人隱私，非常可惡，這兩人台中市永不錄用，不會再邀請來參加任何活動，這實在太白目了，真的是目無法紀。有關於校長方面，會請教育局去了解一下，校長當時為什麼要邀請這個人，事後的確校長有警覺就立刻制止，把他們請出活動現場，但要進入校園的人士邀請要經過審查，而且要慎重，究竟我們希望學校是很乾淨、安全的地方，所以這部分就麻煩教育局再進行相關瞭解。

