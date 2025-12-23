網紅琳賽阿姨親自坐鎮！「好食圓滿」西門店華麗轉型「時尚牛肉麵」迎戰寒冬

【警政時報 司徒／臺北報導】以獨特見解與親和力在網路上擁有高人氣的網紅「琳賽阿姨」，近日面臨旗下餐飲品牌「好食圓滿」西門店的人力短缺挑戰。琳賽阿姨沒有選擇縮編，反而決定親自投入第一線，並將西門店菜單進行大刀闊斧的轉型，正式打造為一間充滿時尚感的「暖心牛肉麵店」，希望能以冬季國民美食迎戰年底餐飲市場。

網紅琳賽阿姨親自坐鎮！「好食圓滿」紅琳賽。(圖/好食圓滿 提供)

琳賽阿姨表示，由於餐飲業人力長期短缺，「好食圓滿」西門店的營運面臨巨大壓力。向來以「斜槓」聞名、身兼多職的她，決定展現其行動力，暫時放下其他工作，將精力完全投入西門店的菜單改造與第一線服務。 「我斜槓這麼多事情，為的就是保有隨時能親上第一線的彈性與能力。」琳賽阿姨笑著說，「既然人力是最大的挑戰，那我就成為最強的人力！這不僅是對顧客負責，也是對自己的承諾。」

「好食圓滿」西門店華麗轉型「時尚牛肉麵」。(圖/好食圓滿 提供)

為了確保轉型後的牛肉麵能兼具美味與專業，「好食圓滿」這次的轉型並非單打獨鬥。琳賽阿姨透露，她私下會利用空閒時間到知名店家「玖五牛肉麵」幫忙，除了維持手感，更重要的是向媽媽學習料理經驗，讓媽媽能獲得更多休息時間。

這次西門店的「時尚牛肉麵」系列，便是在結合了琳賽阿姨對餐飲的獨到見解與家庭的暖心支持下誕生。熱騰騰的牛肉麵在寒冷的冬季，成為最能療癒人心的料理。

熱騰騰的牛肉麵在寒冷的冬季，成為最能療癒人心的料理。(圖/好食圓滿 提供)

琳賽阿姨特別感謝所有支持「好食圓滿」的顧客，她感性表示：「開店以來，我的忠實顧客就是我的粉絲，他們的支持是我們能堅持下去的動力。」隨著冬季來臨，她熱情歡迎所有舊雨新知，特別是西門町的年輕族群與觀光客，前來全新的「好食圓滿」西門店，享用這碗充滿斜槓精神、時尚又熱呼呼的牛肉麵。

