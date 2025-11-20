網紅瑀熙赴美「機場遇黑車」 驚險嚇壞：怕被載去賣掉

美國 / 綜合報導

網紅瑀熙最近和老公飛往美國時， 在機場遇到黑車，讓她覺得很恐怖。

瑀熙說，他們夫妻倆剛下飛機，準備搭計程車時，一名黑衣男子不但主動上前搭話，更試圖將他們引導到錯誤的方向，隨後出現了一部黑色大車，瑀熙確信那絕對不是他們要搭的Uber如果上車害怕被載去其他地方賣掉。瑀熙呼籲，到美國旅遊，務必要提高警覺，遇到過度熱情的人，一定要小心。

原始連結







更多華視新聞報導

香港機場貨機疑撞地勤車 衝出跑道墜海2死

網紅喊將女學生「改造成壞女生」惹議 高雄女中：已報案

網紅命案！大馬警查無證據 黃明志11/13將獲釋

