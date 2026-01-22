網紅瑞典生孩花費！ 「無痛麻醉、醫院包吃住3晚」僅451元驚呆

查理瑞典生孩花費公開，無痛麻醉、醫院包吃住3晚。（示意圖: shutterstock／達志）

美妝YouTuber「我是查理」2019年與瑞典丈夫結婚後，正式移居北歐生活，去（2025）年11月也順利迎來兩人的第一個孩子。日前查理分享在瑞典生產的經歷，坦言過程艱辛到讓她直呼：「早知道就在台灣生了，真的太痛了」，如今她公開在瑞典醫院生孩的帳單，竟驚訝比停車費還來得便宜。

查理21日在社群曬出一張帳單的照片，原來是當時在瑞典醫院生產的收費，她回憶自己是自然產，有注射無痛麻醉，且生產完在醫院的飯店住了3個晚上，「產房和飯店都是單人房，包吃包住，醫院的飯店有助產師也有醫生每天來巡房檢查，幫寶寶打預防針…等」。

結果她公布那段期間在醫院的花費，總共才130瑞典克朗，換算新台幣為451元，因此她驚訝道：「看到帳單時我都驚呆了，停車費還比這個貴勒。」吸引不少網友留言回應，「福利太好了吧」、「我當初在德國是沒有打到無痛，其他你的提到的也是全免，真的是福利很棒」、「天啊！完全猜不到的價格」、「但是看醫生好貴」。

據了解，瑞典在2025年世界幸福報告中排行第4，因完善社會福利及良好生活品質而得名，其中最令人稱羨的是，懷孕父母擁有共480天育嬰假，且90天最低補助為每天180克朗（約新台幣626元），剩餘390天視監護人收入發放，補助金額約為薪水的80%。不過，有網友也指出，其實瑞典的稅務不低，才得以維持國家的公共福利，至於被問到「會不會很慶幸當初選擇在瑞典生產？」查理則無奈嘆：「但他讓我開到四指才打無痛，真的太痛苦了。」

