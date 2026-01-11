網紅環島發貼紙揪「柴山夜聚」引50人聚集 警到場開罰改裝車狼狽牽車下山

高雄市柴山10日深夜聚集約50名車友，警方到場盤查並查獲多輛改裝排氣管機車，要求現場人員解散、部分車輛牽車下山。（圖／翻攝畫面）

高雄市鼓山區柴山10日深夜11時55分發生機車聚集事件。Instagram擁有約6.6萬名追蹤者的25歲徐姓網紅進行環島行程期間，臨時在社群平台發文邀請車友至柴山領取自行設計的紀念貼紙，吸引約50名民眾、30多輛機車到場聚集，因深夜人聲喧嘩與引擎運轉聲影響安寧，警方獲報前往處理。

鼓山分局接獲通報後，員警前往鼓山二路台泥登山口停車場，發現多名民眾及改裝機車聚集，隨即進行勸導與盤查。現場約有50人聚集，警方並針對可疑車輛及行為蒐證。

警方盤查後，現場製單告發交通違規2件，並蒐證改裝排氣管違規10件，其餘未發現競駛、危險駕駛或使用高音喇叭等情形。為防止意外發生並維護公共秩序，警方要求現場人員立即解散，並告知違規改裝車輛不得騎乘下山，部分車主只得牽車離開。

警方表示，11日凌晨0時30分車友與車輛全數離開。後續將持續加強柴山周邊夜間巡邏，針對深夜聚集、改裝車輛影響交通及安寧等行為依法取締，呼籲民眾切勿任意發起或參與深夜車聚，共同維護社區安寧與交通安全。

