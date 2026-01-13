網紅生父身分曝！自爆「非親生」感性喊：只認一個爸爸

網紅Debbie親曝身世，表示自己並非爸爸的親生女兒。（圖／翻攝自IG hyppa89）





網紅Debbie近日在社群平台發文爆料，隨著「代理孕母」話題在網路上掀起熱議，她也藉勢公開自己的真實身分，坦言自己並非由父親親生，生父其實是叔叔。Debbie強調，父母與孩子之間的情感深淺，從來不取決於血緣關係，並直言：「我這輩子只認定一個爸爸」

網紅驚爆自己身世：我是養女

Debbie經常在社群平台分享與家人的日常互動，尤其與父親之間的幽默對話，深受粉絲喜愛。她日前在Threads發文透露，自己的生父其實是父親的弟弟，但在養父母的關愛下，她一路安心成長，感情始終深厚。

Debbie與父親感情深厚，經常在社群分享與家人的日常生活照片、影片。（圖／翻攝自IG hyppa89）

Debbie指出，自己12歲時，母親曾在45歲高齡懷孕，卻不幸流產，之後身體狀況每況愈下，父親因此決定不再嘗試生育。Debbie的父親心中最大的遺憾，是未能擁有一個與自己有血緣關係的孩子。她回憶，曾詢問父親與母親是否因身體狀況無法生育，父親當時僅簡短回應：「我的問題。」

Debbie對養父母感性告白

近期「代理孕母」議題引發關注，Debbie也藉此分享自身經驗，強調：「感情是相處出來的，不是驗血驗出來的」她表示，血緣只是開始，真正建立親子關係的，是日復一日的陪伴與付出，是在孩子哭泣時給予擁抱、害怕時給予安撫，以及在成長過程中從未缺席的身影。

Debbie也強調，雖然自己並非父親親生，卻是由父親親手撫養長大，因此「這輩子只認定一個爸爸」她在文末表示，養父母給予她的愛，讓她有足夠的力量面對世界的挑戰，也讓她成為能夠獨立、承擔責任的大人。她認為，真正的親子關係，並非誰賦予生命，而是誰用一生守護與陪伴。



