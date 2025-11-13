網紅生鮮超市燒了…高檔帝王蟹、龍蝦慘遭「隔水加熱」舉螯求救畫面曝！

記者黃大衛、簡榮良／高雄報導

心血付之一炬！高雄左營區博愛三路上一家高檔生鮮超市，今（13）日清晨5時許，馬達線路突然起火，沿著牆壁往上竄燒，裡頭一缸一缸的活體帝王蟹、龍蝦疑似受不了高溫紛紛舉起蟹腳求救，消防到場射水灌救，初判是冷凍櫃著火。據悉，這家店的老闆是知名網紅「平凡五金行」，專賣高檔生鮮肉品、魚貨，突如其來一場大火，損失難以估算。

網紅開在左營區博愛三路上的一家高檔生鮮超市遇祝融。（圖／翻攝自平凡五金行YT、翻攝畫面）

賣場內馬達線路突然起火，沿著牆壁往天花板竄燒，目擊者本來想試著打破玻璃幫忙滅火，但失敗收場連忙報警。這間是位於左營區博愛三路上的知名生鮮超市，清晨5時許突然傳出火警，馬達線路突然起火，沿著牆壁往上竄燒，消防人員獲報後出動13車、33人到場破窗撲滅火勢。

由於賣場坪數大，濃煙不斷往二樓餐廳漫延，消防趕緊出動排煙設備，推進二樓巡視有沒有其他著火點或受困民眾，雲梯車一旁俯視警戒，所幸非營業時段無人傷亡，初判是一樓冷凍櫃著火。

一缸一缸的活體帝王蟹、龍蝦疑似受不了高溫紛紛舉起蟹腳求救。（圖／翻攝畫面）

賣場滿目瘡痍，許多貨品泡湯，詳細起火原因和財務損失，有待進一步的調查釐清。（圖／翻攝畫面）

一缸一缸的高檔帝王蟹、龍蝦疑似不耐高溫，紛紛舉起蟹螯躁動宛如求救姿勢，飽受驚嚇；員工趕到現場表示，店內裝設保全系統，偵測到火勢手後機跳出警示，隨即通知老闆。賣場滿目瘡痍，許多貨品泡湯，詳細起火原因和財務損失，有待進一步的調查釐清。

平凡五金行是一家從精品肉舖轉型的日式生鮮超市，主打販售頂級肉品、空運活海鮮、日本酒、和菓子及進口食材，並提供現場代客料理服務。顧客可以選擇在二樓的用餐區享用，同時提供免費湯底、味噌湯，一站式體驗鎖定高端消費族群。

「平凡五金行」在YT頻道坐擁2.35萬訂閱數，時常更新業者夫妻倆的日常生活，算是小有名氣。

這家店的老闆是知名網紅「平凡五金行」，專賣高檔生鮮肉品、魚貨。（圖／翻攝畫面）

