網紅當假名媛吃霸王餐！「被關3個月拒出庭」 親友全斷聯

台籍網紅Pei Chung去年底因屢次吃霸王餐被羈押。（圖／翻攝自Pei Chung IG）





去年底轟動大眾的「霸王餐名媛」事件，近日因台籍網紅Pei Chung拒絕應訊，再度引發關注，不過其精神鑑定報告尚未完成，因此法官也選擇不強制押送出庭，而是繼續羈押於監獄中。

Pei Chung去年10月開始在威廉斯堡的高級餐廳點餐吃完，沒付錢就跑走，被逮捕至少7次，店家也向外媒透露，Pei Chung去店家消費，都是身著華貴並帶著全套燈光與攝影設備，以網紅身份表示要發文抵餐費，但如果店家拒絕，拿出信用卡結帳，也都刷不過，甚至還被爆出曾說要以「身體」換取免單。

根據《紐約郵報》報導，Pei Chung吃霸王餐的案件，原訂4日要進行刑事法院庭訊，不過她待在雷克斯島（Rikers Island）監獄並拒絕出庭，這是繼去年12月17日後，第二次拒絕出庭，而這次法官不選擇強制押送，而直接裁定持續羈押。

如今因Pei Chung的精神鑑定程序停止，報告尚未完成，因此難以確定她是否具備受審能力，因此法官將庭審延後至3月5日；而Pei Chung的律師也表示，並非有意拖遲報告，而是原訂上週在雷克斯島監獄進行的鑑定，因大規模停電而被迫取消，另外，律師也透露持續在聯繫Pei Chung的家屬，希望籌足4500美元（約新台幣14萬元）的保釋金，但她和親友幾乎失聯，目前也未能成功。

Pei Chung如今因竊盜罪名被羈押於雷克斯島監獄超過3個月，檢方還發現她涉嫌學生簽證到期滯留美國，目前也遭移民單位發布拘捕令，未來恐面臨遣返風險。

事實上，在去年「霸王餐名媛」事件爆發後，Pei Chung昔日好友們非常意外，主要是在爭議前，Pei Chung是紐約藝文與派對圈的常客，也會出席古典音樂活動，社交圈風格多變且高調；更有友人稱其性格熱情，經常邀約好友去看展、參加活動，因此面對如今爭議感到唏噓。

