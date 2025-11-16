網紅疑不聽北市警勸導 涉開法拉利酒駕遭逮捕

（中央社記者黃麗芸台北16日電）孫姓男子於網路社交平台Instagram擁有1.9萬粉絲，日前涉嫌於北市夜店飲酒後不顧警方勸導，駕駛法拉利跑車上路。警方隨後查獲孫男涉嫌酒駕，酒測值達0.87毫克，依法逮捕。

根據台北市警察局大安分局今天發布的新聞稿，敦化南路派出所員警於8日凌晨5時許，於忠孝東路四段某間夜店附近巡邏時，看見26歲孫男走向暫停路旁的車輛，因聞到他身上飄散濃厚酒氣，上前勸導若有飲酒應呼叫代駕司機，不可酒後開車。

隨後員警於清晨6時許巡視周遭返回後，發現孫男竟不顧勸戒酒後上路，隨即上前攔查並進行酒測，經酒精呼氣檢測濃度高達每公升0.87毫克。

警方當場製單舉發、依法扣留車輛及牌照，並依公共危險罪嫌將孫男予以逮捕，詢後移送台北地方檢察署偵辦：同車還有一名女子，也因酒駕連帶責任開罰。（編輯：蕭博文）1141116