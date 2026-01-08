網紅瘦瘦針並非「一勞永逸」！最新醫學報告示警：停用2年內、體重就會打回原形

被稱為「網紅減重針」的藥物，近年如雨後春筍般上市，也讓不少人看見希望，但一份在頂尖醫學期刊《BMJ》發表的最新分析報告，卻可能打破外界對減重針過度美好的幻想，因為研究團隊發現，只要你開始使用Ozempic、Wegovy或Mounjaro等藥品，一旦某天停用後，最多兩年時間，身體一切將「打回原形」，恢復原本的體重，並失去該藥物帶來的血壓及心血管健康紅利。

《金融時報》引述這份分析報告，研究團隊整理超過9000名受試者的數據，還回顧37份關於停藥影響的先前研究。發現受試者在用藥期間，平均能減掉8.3公斤，但一旦停止用藥、停藥後21個月內，體重便會反彈回原先水準。

牛津大學公衛營養專家蘇珊（Susan Jebb）表示，「肥胖能視為一種慢性復發性疾病，從我們的分析顯示，停藥後的體重回升，這個情形非常普遍，而且時間非常短暫。如果想一直維持療效，使用者就必須保持某種形式的持續干預。」

簡單來說，在藥物干預下確實能幫助你減輕重量，但並不是從此讓你一勞永逸，停止用藥後，當事人就必須透過其他方式，無論是節食、運動或其他手段，才能防止體重回歸原始狀態。

不僅是體重！健康紅利消失更快

而且在新研究報告中，還有一點更令人憂慮，研究團隊發現，減重針使用期間對當事人心臟健康、膽固醇及血壓的正向改善結果，會在停藥後18個月內逐漸消失。

綜合前述兩點，一旦你開始注射減重針，接下來就只有兩個選擇：一是持續不斷地使用下去，讓藥物幫助你管理和控制身體；二則是如果某天要停止使用，除了得做好心理準備外，還必須盡快找到替代方案，繼續維持自己的身體機能與健康狀態。

另一份發表在《肥胖評論》（Obesity Reviews）的研究報告，則揭露更深層的健康危機，英國學者發現，透過這些網紅減重針消除的體重，可能有多達40%比例屬於除脂體重（Lean Body Mass，LBM），其中自然包含肌肉。

倫敦大學學院（UCL）與劍橋大學的研究人員指出，雖然英國等諸多歐美國家的醫療體系，都建議民眾使用減重針、同時最好搭配飲食與運動計畫，而前述這種情況，特別容易出現在許多透過私人管道購買「瘦瘦筆」的民眾身上。當他們在沒有專業營養師指導下，一邊使用藥物又節食，極易導致營養不良與嚴重肌肉流失。

研究成員之一的劍橋大學學者瑪莉（Marie Spreckley）就提出警告，「如果沒有整合營養照護，我們面臨的狀況是，你將用一種健康問題（肥胖）、去交換另一種問題（營養缺乏與肌肉萎縮）。」

英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）醫學教授薩塔（Naveed Sattar）受訪時建議，雖然這類藥物對高BMI患者「至關重要」，但短期使用的益處，迄今尚未被證實能持續對身體器官產生長效保護力，呼籲民眾最好先向專家諮詢後再決定要不要使用。

