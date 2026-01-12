網紅直播疑見抗愛滋藥 過往友稱「背長滿藤壺顆粒」再被翻出

（娛樂中心／綜合報導）擁有逾300萬粉絲的大陸跨性別網紅小澈（本名李俊宏）近日捲入健康爭議風波。先是直播畫面被眼尖網友發現，桌上疑似出現抗愛滋病毒藥物，引發外界揣測；隨後又有過往直播片段遭翻出，其他網紅曾調侃其背部皮膚狀況的畫面，再度掀起討論，相關話題在網路持續延燒。

圖／擁有逾300萬粉絲的大陸跨性別網紅小澈，近日捲入健康爭議風波。（翻攝 抖音、微博）

事件起因於小澈日前直播時，有網友注意到桌面出現外觀類似抗愛滋病毒藥物的藥瓶，畫面迅速被截圖轉傳，引發部分網友聯想與猜測。對此，小澈隨即出面否認，強調該藥物並非外界所指用途，並痛批相關揣測屬於惡意造謠，但相關畫面仍在社群平台反覆流傳，輿論未見平息。

隨著風波擴大，過往直播內容也被重新檢視。有網友挖出，小澈2025年曾與多名網紅連線直播，其中網紅小黃豆曾在鏡頭前形容，小澈背部有大量凸起顆粒，外觀被戲稱像「藤壺」，甚至以誇張說法形容「螞蟻進去都會迷路」。當時小澈神情明顯不悅，但並未正面回應，畫面如今再度被翻出，引發更多揣測。

圖／網紅友人曾在鏡頭前形容，小澈背部有大量凸起顆粒，外觀被戲稱像「藤壺」。（翻攝 微博）

事實上，這類調侃並非單一事件。翻查舊直播與影片內容，小澈過去與其他網紅互動時，也曾被建議使用身體乳液改善背部皮膚狀況，甚至有人開玩笑提及性病相關字眼。如今在愛滋相關傳聞浮上檯面後，這些過往片段被重新拼湊討論，部分網友更聲稱，早在2025年的個人Vlog中，就曾出現過疑似抗病毒藥物的藥瓶畫面。

針對外界質疑，小澈於11日透過社群平台發文澄清，並公開醫院檢驗報告的電子檔，內容顯示HIV與梅毒檢測結果皆為陰性，強調自己遭到無端抹黑，「造謠毫無下限」。不過，報告曝光後仍引來部分網友質疑其真實性，包括是否經過後製處理，以及檢測機構來源等問題。

小澈隨後表示，將再補充公開紙本檢驗報告以自清，但截至目前尚未進一步回應，相關爭議仍在網路持續發酵。

