網紅砸逾3千萬台幣整成范冰冰 「老公出軌男性」遭騙婚近況曝

大陸網紅何承熹砸下超過800萬人民幣，只為了整成偶像范冰冰。(圖／微博)

大陸網紅何承熹曾砸下超過800萬人民幣（約台幣3600萬），在臉部動刀37次，只為了整成偶像范冰冰，與整形醫師結婚後，男方還配合整成李晨，沒想到老公竟出軌一名男性，兩人婚姻就此破裂，如今她想擺脫「翻版范冰冰」的封號，不僅積極轉型，還強調不再取悅任何人而活。

何承熹出身於深圳富裕家庭，卻對自己外貌相當沒有自信，便砸下800萬人民幣瘋狂動刀，整整花了8年時間，終於整成偶像范冰冰，2016年頂著「翻版范冰冰」封號參加《超級女聲》，出道後推出許多影視作品，最讓人意外的是她不僅與整形醫師結婚，還創辦醫院，常常直播曬恩愛，男方甚至為了配合她，整形成范冰冰當時的男友李晨。

何承熹的前夫為了配合她，整形成范冰冰當時的男友李晨。(圖／微博)

這段看似美好的婚姻，最終卻變了調，原來是老公居然婚內出軌，對象還是一名男性，讓何承熹氣得發文痛批：「掛著好男人善良的面具背後，做著一些令人髮指、喪盡天良的事，偽裝隱瞞自己去欺騙女孩子，騙婚的行為是令人髮指」，最終兩人則以離婚收場。

隨著范冰冰遭封殺後，何承熹的演藝事業連帶遭影響，一度轉換跑道當起美容顧問，不過微博帳號今年完全沒有更新，抖音帳號則是在去年底發文：「我就是我，姐的人生信條之一：不取悅任何人」，強調「做自己」才是目前唯一該做的事情。

何承熹喊話要「做自己」。(圖／微博)

