網紅砸1745萬注射玻尿酸！打造「陸首例人工八塊腹肌」 專家示警了
大陸黑龍江省一名男子網紅為追求完美身材，砸下約人民幣400萬元（約新台幣1745萬元）進行40次玻尿酸注射，聲稱打造出「中國首例人工八塊腹肌」，並稱若3年後仍維持，將申請金氏世界紀錄，並直播「用腹肌夾核桃」。不過，專家警告此舉風險極高，恐造成皮膚損傷、血管壞死及肌肉變形，填充物分解後肌肉甚至會更虛弱。
《南華早報》報導，該名男子在社群媒體上暱稱為「Andy Hao Tienan」，來自大陸黑龍江省，是一名擁有約10萬粉絲的美妝與時尚網紅。他自稱是「中國首例」以玻尿酸注射方式製作出「八塊腹肌」的人。Hao在個人簡介中寫道，「人體有20％由玻尿酸構成，是維持關節潤滑與保濕的重要物質。」
Hao透露，數月前他花費約400萬元人民幣，進行長達40次的玻尿酸注射，施打部位包括肩膀、鎖骨、胸部與腹部。他表示，之所以選擇醫美方式，是因為光靠健身難以達到理想體態。他在影片中強調，「我同意『懦夫沒有肌肉』的說法，但我挺過無數針劑，不再是懦夫。你有勇氣這麼做嗎？」
Hao甚至宣稱，若3年後腹肌仍維持形狀，將申請金氏世界紀錄，成為「最持久的玻尿酸人工腹肌」，並開直播「用腹肌夾核桃」。術後5個月，他在影片中展示成果，表示腹部沒有腫脹、線條分明且自然，「雖然有人說玻尿酸會在幾個月內分解，但醫生告訴我，它可能移位或結塊，反而讓效果更自然。」
對此，湖北武漢某醫院整形外科主任李扎潤指出，「進行40次玻尿酸注射極可能導致皮膚受損與血管壞死。」他進一步說明，肌肉屬於動態組織，即使靜態時看似真實，活動時外觀會變形。此外，長期注射可能侵蝕骨骼、壓迫肌肉，使肌肉變薄，一旦填充物分解，原有肌肉甚至可能更為虛弱。
